GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Transferini ilan ettiler! İşte Sacha Boey'in yeni takımı...

Galatasaray, yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.
Galatasaray, yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.
Sarı-kırmızılı ekip, bunun için birçok transfere imza attı.
Cimbom, zirve yarışında ise Fenerbahçe ile kıyasıya mücadele içinde.
Devler Ligi'ne 3. olarak veda eden Aslan, Türkiye'de ise ezeli rakibi Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada.
Galatasaray, yolun sonunda Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de büyük başarı elde etmek istiyor.
Bunun için sarı-kırmızılı ekip tüm odağını devre arası transfer dönemine çevirdi.
Çalışmalarını sürdüren Cimbom'un oyuncularına da talipler artıyor.
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Sacha Boey'e Arsenal ile Manchester United talip olmuştu.
İki İngiliz kulübü yarışa tutuşurken, takımlar flaş bir haber geldi.
Fransız oyuncuyu ülkesinden Paris Saint-Germain istiyor.
Transfer için hangi takımın futbolcuyu alacağını bildirdiler. İşte detaylar...
aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Caught Offside'den derlediği habere göre; PSG, Sacha Boey'i transfer etmeye çok yakın.
Yıldız oyuncunun Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı, Fransız kulübünü etkileyen en büyük unsur olduğu belirtildi.
Sacha Boey'in güncel piyasa değeri 22 milyon Euro.
Fransız sağ bekin sözleşmesi 2025 yazında sona erecek.
İŞTE O HABER