Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Transferini ilan ettiler! İşte Sacha Boey'in yeni takımı...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Transferini ilan ettiler! İşte Sacha Boey'in yeni takımı...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takan Sacha Boey için İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Haberin detayında Sacha'nın yeni takımını resmen ilan ettiler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 10:21 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 10:24
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Transferini ilan ettiler! İşte Sacha Boey'in yeni takımı...

Galatasaray, yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Transferini ilan ettiler! İşte Sacha Boey'in yeni takımı...

Sarı-kırmızılı ekip, bunun için birçok transfere imza attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Transferini ilan ettiler! İşte Sacha Boey'in yeni takımı...

Cimbom, zirve yarışında ise Fenerbahçe ile kıyasıya mücadele içinde.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Transferini ilan ettiler! İşte Sacha Boey'in yeni takımı...

Fransız oyuncuyu ülkesinden Paris Saint-Germain istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Transferini ilan ettiler! İşte Sacha Boey'in yeni takımı...

Transfer için hangi takımın futbolcuyu alacağını bildirdiler. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Transferini ilan ettiler! İşte Sacha Boey'in yeni takımı...

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Caught Offside'den derlediği habere göre; PSG, Sacha Boey'i transfer etmeye çok yakın.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Transferini ilan ettiler! İşte Sacha Boey'in yeni takımı...

Yıldız oyuncunun Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı, Fransız kulübünü etkileyen en büyük unsur olduğu belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Transferini ilan ettiler! İşte Sacha Boey'in yeni takımı...

Sacha Boey'in güncel piyasa değeri 22 milyon Euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Transferini ilan ettiler! İşte Sacha Boey'in yeni takımı...

Fransız sağ bekin sözleşmesi 2025 yazında sona erecek.

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