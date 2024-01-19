Galatasaray'da Torreira'dan flaş transfer sözleri! "Orada oynamak istiyorum
Son dakika spor haberi: Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira önemli açıklamalarda bulundu. Transferiyle ilgili konuşan Uruguaylı orta saha, oynamak istediği takımı duyurdu. İşte o sözler...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 00:13 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 00:13
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Torreira bu sezon Galatasaray'da 26 maça çıktı.
27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.
Torreira, sarı kırmızılılardaki başarılı performansı sonrası birçok takımın gözdesi haline gelmişti.
Torreira transfer durumuna ilişkin ve kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre; Uruguaylı yıldız bir Podcast yayınına katıldı ve çarpıcı ifadeler kullandı.
İşte o sözler...
"Boca Juniors'ta oynamak için gerçekten sabırsızlanıyorum"
"Juan Roman Riquelme ile çok fazla iletişim halindeyim"
"Bu ihtimalin yaklaştığını biliyorum"
"Çünkü uzun yıllardır Avrupa'dayım"
"Evde olmayı, aileme yakın olabilmeyi özlüyorum"
"Zamanı gelince her şey olacak"
"Bir futbolcu olarak hayal ettiğim her şey gerçekleşti"
"Artık Güney Amerika'ya dönüşüm yaklaşıyor"
"Bugün size anlattığım normal bir şey gibi görünüyor ama Roman'la gençken konuşmayı düşünmek imkansızdı"
"Bir noktada bu olasılığın ortaya çıkacağını biliyorum"
"Sadece hayali beslemeye devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Torreira ayrıca Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşme sözleşmesini bulunduğu söyledi ve "Geçen yıl Brezilyalı takımları da dahil olmak üzere Güney Amerika ekipleriyle transfer görüşmesi yaptım"
"Ancak şimdi Galatasaray'dayım"
"İnsanlara minnettar olmalıyım"
"Bana değer veren Galatasaray çok iyi davrandı" dedi.
"Hiç söylemedim ama Nacional taraftarıyım"
Öte yandan Torreira "Bunu hiç söylemedim ama bir Nacional taraftarıyım"
"Penarol'a çok saygı duyuyorum çünkü Penarol'da oynama şansım oldu ve açıkçası bu benim için en güzel deneyimlerden biriydi" şeklinde konuştu.
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