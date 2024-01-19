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Galatasaray'da Torreira'dan flaş transfer sözleri! "Orada oynamak istiyorum

Son dakika spor haberi: Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira önemli açıklamalarda bulundu. Transferiyle ilgili konuşan Uruguaylı orta saha, oynamak istediği takımı duyurdu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 00:13 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 00:13
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Galatasaray'da Torreira'dan flaş transfer sözleri! "Orada oynamak istiyorum

Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da Torreira'dan flaş transfer sözleri! "Orada oynamak istiyorum

Sarı kırmızılıların geçen sezon kadrosuna kattığı yıldız isim, 1.5 senedir gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline geldi.

Galatasaray'da Torreira'dan flaş transfer sözleri! "Orada oynamak istiyorum

Geçen yılki şampiyonlukta büyük rol oynayan Uruguaylı oyuncu, bu sezon da takımına önemli katkı sağladı.

Galatasaray'da Torreira'dan flaş transfer sözleri! "Orada oynamak istiyorum

Torreira bu sezon Galatasaray'da 26 maça çıktı.

Galatasaray'da Torreira'dan flaş transfer sözleri! "Orada oynamak istiyorum

27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.

Galatasaray'da Torreira'dan flaş transfer sözleri! "Orada oynamak istiyorum

Torreira, sarı kırmızılılardaki başarılı performansı sonrası birçok takımın gözdesi haline gelmişti.

Galatasaray'da Torreira'dan flaş transfer sözleri! "Orada oynamak istiyorum

Torreira transfer durumuna ilişkin ve kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Torreira'dan flaş transfer sözleri! "Orada oynamak istiyorum

Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre; Uruguaylı yıldız bir Podcast yayınına katıldı ve çarpıcı ifadeler kullandı.

Galatasaray'da Torreira'dan flaş transfer sözleri! "Orada oynamak istiyorum

İşte o sözler...

Galatasaray'da Torreira'dan flaş transfer sözleri! "Orada oynamak istiyorum

"Boca Juniors'ta oynamak için gerçekten sabırsızlanıyorum"

Galatasaray'da Torreira'dan flaş transfer sözleri! "Orada oynamak istiyorum

"Juan Roman Riquelme ile çok fazla iletişim halindeyim"

Galatasaray'da Torreira'dan flaş transfer sözleri! "Orada oynamak istiyorum

"Bu ihtimalin yaklaştığını biliyorum"

Galatasaray'da Torreira'dan flaş transfer sözleri! "Orada oynamak istiyorum

"Çünkü uzun yıllardır Avrupa'dayım"

Galatasaray'da Torreira'dan flaş transfer sözleri! "Orada oynamak istiyorum

"Evde olmayı, aileme yakın olabilmeyi özlüyorum"

Galatasaray'da Torreira'dan flaş transfer sözleri! "Orada oynamak istiyorum

"Zamanı gelince her şey olacak"

Galatasaray'da Torreira'dan flaş transfer sözleri! "Orada oynamak istiyorum

"Bir futbolcu olarak hayal ettiğim her şey gerçekleşti"

Galatasaray'da Torreira'dan flaş transfer sözleri! "Orada oynamak istiyorum

"Artık Güney Amerika'ya dönüşüm yaklaşıyor"

Galatasaray'da Torreira'dan flaş transfer sözleri! "Orada oynamak istiyorum

"Bugün size anlattığım normal bir şey gibi görünüyor ama Roman'la gençken konuşmayı düşünmek imkansızdı"

Galatasaray'da Torreira'dan flaş transfer sözleri! "Orada oynamak istiyorum

"Bir noktada bu olasılığın ortaya çıkacağını biliyorum"

Galatasaray'da Torreira'dan flaş transfer sözleri! "Orada oynamak istiyorum

"Sadece hayali beslemeye devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Torreira'dan flaş transfer sözleri! "Orada oynamak istiyorum

Torreira ayrıca Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşme sözleşmesini bulunduğu söyledi ve "Geçen yıl Brezilyalı takımları da dahil olmak üzere Güney Amerika ekipleriyle transfer görüşmesi yaptım"

Galatasaray'da Torreira'dan flaş transfer sözleri! "Orada oynamak istiyorum

"Ancak şimdi Galatasaray'dayım"

Galatasaray'da Torreira'dan flaş transfer sözleri! "Orada oynamak istiyorum

"İnsanlara minnettar olmalıyım"

Galatasaray'da Torreira'dan flaş transfer sözleri! "Orada oynamak istiyorum

"Bana değer veren Galatasaray çok iyi davrandı" dedi.

Galatasaray'da Torreira'dan flaş transfer sözleri! "Orada oynamak istiyorum

"Hiç söylemedim ama Nacional taraftarıyım"

Öte yandan Torreira "Bunu hiç söylemedim ama bir Nacional taraftarıyım"

Galatasaray'da Torreira'dan flaş transfer sözleri! "Orada oynamak istiyorum

"Penarol'a çok saygı duyuyorum çünkü Penarol'da oynama şansım oldu ve açıkçası bu benim için en güzel deneyimlerden biriydi" şeklinde konuştu.

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