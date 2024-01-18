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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Ayrılığa şartlı yeşil ışık! Boey ve Arsenal...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Sacha Boey, performasıyla zirve yaptı ve Avrupa'nın devlerini peşine taktı. Fransız yıldızın en ciddi talibi İngiltere Premier Lig devi Arsenal. Londra ekibi, Boey için nabız yoklarken, Cimbom'dan bu tranfere şartlı onay çıktı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 11:36 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 11:55
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Ayrılığa şartlı yeşil ışık! Boey ve Arsenal...

Teknik direktör Okan Buruk raporu doğrultusunda çalışmalar sürerken, bir yanda da Aslan'ın futbolcularına talipler çıkıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Ayrılığa şartlı yeşil ışık! Boey ve Arsenal...

Galatasaray'da transferin gözde ismi Sacha Boey.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Ayrılığa şartlı yeşil ışık! Boey ve Arsenal...

Boey, ortaya koyduğu futbolla birçok Avrupa devini peşine taktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Ayrılığa şartlı yeşil ışık! Boey ve Arsenal...

Fransız yıldızın en ciddi talibi, İngiltere Premier Lig'de zirve yarışı veren Arsenal.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Ayrılığa şartlı yeşil ışık! Boey ve Arsenal...

Londra ekibi, başarılı sağ bek için girişimlerde bulunurken Cimbom, söz konusu transfer hakkında kararını verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Ayrılığa şartlı yeşil ışık! Boey ve Arsenal...

turkish-football.com'da yer alan habere göre Galatasaray, Sacha Boey için Arsenal başta olmak üzere Avrupa kulüplerinden sezon sonunda gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Ayrılığa şartlı yeşil ışık! Boey ve Arsenal...

Sarı-kırmızılılar, ocak ayındaki olası ayrılığa sıcak bakmıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Ayrılığa şartlı yeşil ışık! Boey ve Arsenal...

Bunun yanı sıra başarılı oyuncu, 2025 yılında bitecek sözleşmesini uzatmazsa sezon sonunda satılma ihtimalinin daha ideal olduğu belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Ayrılığa şartlı yeşil ışık! Boey ve Arsenal...

Ayrıca haberde, Aslan'ın Boey'e en az 20 milyon euro değer biçtiği de aktarıldı.

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