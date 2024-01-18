GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Ayrılığa şartlı yeşil ışık! Boey ve Arsenal...

Galatasaray, Süper Lig'de zirve takibini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Cimbom, devre arasında kadrosunu güçlendirmek ve sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇINI BURADAN CANLI İZLEYEBİLİRİSİNİZ - TIKLAYIN Teknik direktör Okan Buruk raporu doğrultusunda çalışmalar sürerken, bir yanda da Aslan'ın futbolcularına talipler çıkıyor. Galatasaray'da transferin gözde ismi Sacha Boey. Boey, ortaya koyduğu futbolla birçok Avrupa devini peşine taktı. Fransız yıldızın en ciddi talibi, İngiltere Premier Lig'de zirve yarışı veren Arsenal. Londra ekibi, başarılı sağ bek için girişimlerde bulunurken Cimbom, söz konusu transfer hakkında kararını verdi. turkish-football.com'da yer alan habere göre Galatasaray, Sacha Boey için Arsenal başta olmak üzere Avrupa kulüplerinden sezon sonunda gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak. Sarı-kırmızılılar, ocak ayındaki olası ayrılığa sıcak bakmıyor. Bunun yanı sıra başarılı oyuncu, 2025 yılında bitecek sözleşmesini uzatmazsa sezon sonunda satılma ihtimalinin daha ideal olduğu belirtildi. Ayrıca haberde, Aslan'ın Boey'e en az 20 milyon euro değer biçtiği de aktarıldı. Galatasaray ile bu sezon 30 maça çıkan 23 yaşındaki yıldız, takımına 2 gollük katkı sağladı. Fransız sağ bekin güncel piyasa değeri 22 milyon euro.