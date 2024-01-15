TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş Sacha Boey kararı!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ara transfer dönemine girilmesiyle birlikte çalışmalarına hız veren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Sacha Boey, başta Bayern Münih olmak üzere birçok Avrupa devini peşine takmıştı. Aslan, Fransız futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)
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23 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon da yine Galatasaray'ın en istikrarlı isimlerinden oldu.
Sarı-kırmızılı formayla 23 maçta görev alan Boey, 2 gole imzasını attı.
Fransız sağ bekin, Galatasaray'la olan sözleşmesi 2025'te sona eriyor.
SACHA BOEY KİMDİR?
13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.
Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi.
Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den 1.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro...
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