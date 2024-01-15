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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş Sacha Boey kararı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ara transfer dönemine girilmesiyle birlikte çalışmalarına hız veren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Sacha Boey, başta Bayern Münih olmak üzere birçok Avrupa devini peşine takmıştı. Aslan, Fransız futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 10:09
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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş Sacha Boey kararı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla Avrupa'nın dev ekiplerini peşine takan Sacha Boey son dönemde Bayern Münih ile ciddi şekilde anılıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş Sacha Boey kararı!

Bayern'in, yıldız oyuncu için Galatasaray ile temaslara başladığı belirtilirken sarı-kırmızılı ekibin kiralamaya kesinlikle sıcak bakmadığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş Sacha Boey kararı!

Alman basını, Galatasaray'ın Sacha Boey transferinden 20-25 milyon euro gelir beklediğini kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş Sacha Boey kararı!

23 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon da yine Galatasaray'ın en istikrarlı isimlerinden oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş Sacha Boey kararı!

Sarı-kırmızılı formayla 23 maçta görev alan Boey, 2 gole imzasını attı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş Sacha Boey kararı!

Fransız sağ bekin, Galatasaray'la olan sözleşmesi 2025'te sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş Sacha Boey kararı!

SACHA BOEY KİMDİR?

13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş Sacha Boey kararı!

Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş Sacha Boey kararı!

Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi.

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