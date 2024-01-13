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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Mangala'da zorlu rakipler!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, ara transfer döneminin resmen başlamasıyla çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar gündemine aldığı Mangala için teklifini iletti. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 11:40
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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Mangala'da zorlu rakipler!

Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Mangala'da zorlu rakipler!

Son olarak ligde EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, transfer harekatını hızlandırdı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Mangala'da zorlu rakipler!

Şampiyon Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Mangala'da zorlu rakipler!

Aslan, kadrosunu güçlendirip aradaki farkı kapatarak liderliği ele geçirmenin hesaplarını yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Mangala'da zorlu rakipler!

Ara transfer dönemi için atağa kalkan Galatasaray'da Orel Mangala sesleri yükseldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Mangala'da zorlu rakipler!

Cimbom, yıldız oyuncuyu renklerine katmak için Nottingham Forest'e resmi teklifini sundu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Mangala'da zorlu rakipler!

Takvim'in Sky'dan derlediği habere göre; Aslan, oyuncuyu kadrosuna katmakta kararlı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Mangala'da zorlu rakipler!

Haberde Galatasaray'ın yanı sıra Bayern Münih, Juventus ve Napoli'nin de 25 yaşındaki futbolcunun peşinde olduğu vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Mangala'da zorlu rakipler!

Forest, Orel Mangala'yı 2022-23 sezonu başında Stuttgart'tan trasnfer etmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Mangala'da zorlu rakipler!

İngiliz ekibi, 25 yaşındaki oyuncu için 13 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Mangala'da zorlu rakipler!

Mangala bu sezon Premier Lig'de 18 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Mangala'da zorlu rakipler!

Bu mücadelelerde 1409 dakika sahada kalan Mangala 1 de gol attı.

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