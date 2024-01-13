TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Mangala'da zorlu rakipler!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, ara transfer döneminin resmen başlamasıyla çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar gündemine aldığı Mangala için teklifini iletti. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)
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Aslan, kadrosunu güçlendirip aradaki farkı kapatarak liderliği ele geçirmenin hesaplarını yapıyor.
Ara transfer dönemi için atağa kalkan Galatasaray'da Orel Mangala sesleri yükseldi.
Cimbom, yıldız oyuncuyu renklerine katmak için Nottingham Forest'e resmi teklifini sundu.
Takvim'in Sky'dan derlediği habere göre; Aslan, oyuncuyu kadrosuna katmakta kararlı.
Haberde Galatasaray'ın yanı sıra Bayern Münih, Juventus ve Napoli'nin de 25 yaşındaki futbolcunun peşinde olduğu vurgulandı.
Forest, Orel Mangala'yı 2022-23 sezonu başında Stuttgart'tan trasnfer etmişti.
İngiliz ekibi, 25 yaşındaki oyuncu için 13 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
Mangala bu sezon Premier Lig'de 18 maça çıktı.
Bu mücadelelerde 1409 dakika sahada kalan Mangala 1 de gol attı.
Mangala'nın bonservis değeri 22 milyon Euro olarak biliniyor.
25 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.
Belçikalı futbolcu milli takım formasını 12 kez giydi.
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