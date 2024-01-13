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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri!

Sarı kırmızılılar, Sivasspor beraberliği sonrası kenetlendi. Kayserispor sınavı öncesi konuşan Buruk, "Sivas'ta sadece yol kazası yaptık. Lig uzun bir maraton. Sezon sonunda 24. şampiyonluğumuzu alacağız" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri!

Süper Lig'de Sivasspor deplasmanından beraberaberlikle dönen Galatasaray, şampiyonluk hedefinden sapmadı.

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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri!

Fenerbahçe'nin 2 puan gerisine düşen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, tek hedefin 24. şampiyonluk olduğunu söyledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri!

Oyuncularıyla toplantı yapan Buruk, "Sivas'ta sadece bir yol kazası yaptık.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri!

Lig oldukça uzun bir maraton. Sezon sonunda hakkımız olan 24. şampiyonluğumuzu alacağız" diye konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri!

ŞAMPİYONLUK YEMİNİ ETTİLER
Kayserispor mücadelesiyle yeni bir seri yakalayacaklarını belirten Buruk, "Son üç maçta 4 puan yitirdik. Evimizde taraftarımızın önünde Kayserispor'u yenerek yeni bir seri başlatacağımıza inanıyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri!

Ligin ikinci yarısında zirvede stres daha da artacak. Geçen sezon şampiyonluk yolunda bunu son derece iyi yönetmiştik.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri!

Bu konuda tecrübeliyiz" dedi. Okan Buruk'un konuşmasının ardından oyuncular da 24. şampiyonluk için yemin etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri!

Sivasspor karşısında 2 puan kaybeden Cimbom, Kayserispor maçıyla yeni seri başlatmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri!

Cimbom Kayserispor maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor.

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