GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri!

Lig oldukça uzun bir maraton. Sezon sonunda hakkımız olan 24. şampiyonluğumuzu alacağız" diye konuştu.

ŞAMPİYONLUK YEMİNİ ETTİLER

Kayserispor mücadelesiyle yeni bir seri yakalayacaklarını belirten Buruk, "Son üç maçta 4 puan yitirdik. Evimizde taraftarımızın önünde Kayserispor'u yenerek yeni bir seri başlatacağımıza inanıyorum.