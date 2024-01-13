GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri!
Sarı kırmızılılar, Sivasspor beraberliği sonrası kenetlendi. Kayserispor sınavı öncesi konuşan Buruk, "Sivas'ta sadece yol kazası yaptık. Lig uzun bir maraton. Sezon sonunda 24. şampiyonluğumuzu alacağız" dedi.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Lig oldukça uzun bir maraton. Sezon sonunda hakkımız olan 24. şampiyonluğumuzu alacağız" diye konuştu.
ŞAMPİYONLUK YEMİNİ ETTİLER
Kayserispor mücadelesiyle yeni bir seri yakalayacaklarını belirten Buruk, "Son üç maçta 4 puan yitirdik. Evimizde taraftarımızın önünde Kayserispor'u yenerek yeni bir seri başlatacağımıza inanıyorum.
Ligin ikinci yarısında zirvede stres daha da artacak. Geçen sezon şampiyonluk yolunda bunu son derece iyi yönetmiştik.
Bu konuda tecrübeliyiz" dedi. Okan Buruk'un konuşmasının ardından oyuncular da 24. şampiyonluk için yemin etti.
Sivasspor karşısında 2 puan kaybeden Cimbom, Kayserispor maçıyla yeni seri başlatmak istiyor.
Cimbom Kayserispor maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor.
Genoa'dan geri dönen Berkan Kutlu, antrenmana katıldı.
DİĞER