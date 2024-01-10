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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'na 4 talip birden! Bonservis için taban ücret...

Galatasaray'da sergilediği yüksek performansa rağmen zaman zaman taraftarların tepkisiyle karşılaşan Kerem Aktürkoğlu takımdan ayrılacak mı? İngiliz basınından bu konuya dair flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncu için gelen teklifler karşısında taban bir bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. İlk olarak Ajax'ın 15 milyon Euro önerdiği oyuncuya 3 İngiliz devi daha talip oldu. İşte transfer tekliflerinin son gelişmeleri... GS SPOR HABERLERİ | DIŞ BASIN (MEHMET CEM ÇAKIR)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 13:59 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 13:59
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MEHMET CEM ÇAKIR
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'na 4 talip birden! Bonservis için taban ücret...

Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'na 4 talip birden! Bonservis için taban ücret...

Sarı kırmızılılar transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala görüşmelerini hızlandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'na 4 talip birden! Bonservis için taban ücret...

Cimbom'da takıma dahil olacak isimlerin yanı sıra ayrılacak futbolcular da büyük önem taşıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'na 4 talip birden! Bonservis için taban ücret...

Bu doğrultuda Avrupa kulüplerinin Kerem Aktürkoğlu ile ilgilendiği biliniyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'na 4 talip birden! Bonservis için taban ücret...

25 yaşındaki yıldızın transferine dair sürpriz bir haber geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'na 4 talip birden! Bonservis için taban ücret...

Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise ilk olarak Hollanda basını duyurmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'na 4 talip birden! Bonservis için taban ücret...

Hollanda ekibi Ajax'ın Kerem için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'na 4 talip birden! Bonservis için taban ücret...

Hollanda temsilcisinin Steven Bergwijn'e gelen tekliflerin ardından yıldız isimle yollarını ayıracağı ve o bölgeye Kerem Aktürkoğlu'nu düşündüğü öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'na 4 talip birden! Bonservis için taban ücret...

Kerem bu sezon tüm kulvarlarda Galatasaray formasıyla 30 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'na 4 talip birden! Bonservis için taban ücret...

Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol, 8 asist üretti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'na 4 talip birden! Bonservis için taban ücret...

Hollanda ekibinin uzun süredir Kerem'i takip ettiği kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'na 4 talip birden! Bonservis için taban ücret...

Kerem Aktürkoğlu'nun da Avrupa'ya gitmeye sıcak baktığı daha önce yapmış olduğu açıklamalardan biliniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'na 4 talip birden! Bonservis için taban ücret...

İNGİLTERE'DEN 2. İDDİA GELDİ

fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre İngilizler Kerem'in peşine düştü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'na 4 talip birden! Bonservis için taban ücret...

Haberin detayında Arsenal, Tottenham ve West Ham'ın devreye girdiği yazıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'na 4 talip birden! Bonservis için taban ücret...

İngilizlerin bu transfer için "Bukayo Saka, Gabriel Martinelli ve hatta belki de merkezde Gabriel Jesus için sağlam bir yedek olabilir." ifadeleri ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'na 4 talip birden! Bonservis için taban ücret...

Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olan Kerem'in, sarı kırmızılı ekiple olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'na 4 talip birden! Bonservis için taban ücret...

Kerem için Galatasaray'ın ise taban ücreti 20 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'na 4 talip birden! Bonservis için taban ücret...

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