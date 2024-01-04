Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Leipzig'i şaşırtan teklif! Angelino...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Leipzig'i şaşırtan teklif! Angelino...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Leipzig'den kiraladığı ancak beklenen performansı sergileyemeyen Angelino ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, sarı-kırmızılıların İspanyol sol bek için Leipzig'e yaptığı teklifi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 16:31 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 16:32
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Leipzig'i şaşırtan teklif! Angelino...

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, geride bıraktığımız yaz transfer döneminin en dikkat çeken takımlarından biri oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Leipzig'i şaşırtan teklif! Angelino...

Sarı-kırmızılılar, kadrosuna kattığı çok sayıda yıldız oyuncuyla büyük yankı uyandurdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Leipzig'i şaşırtan teklif! Angelino...

Yönetim; Icardi, Zaha, Tete, Ziyech, Ndombele ve Sanchez gibi birçok ünlü ismi takıma kazandırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Leipzig'i şaşırtan teklif! Angelino...

Galatasaray'ın ses getiren transferlerinden biri de Angelino oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Leipzig'i şaşırtan teklif! Angelino...

Sarı-kırmızılılar, Leipzig forması giyen İspanyol sol beki 1.5 milyon Euro karşılığında kiraladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Leipzig'i şaşırtan teklif! Angelino...

Sözleşmesinde şartlı zorunlu satın alma opsiyonu da bulunan 27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 20 maça çıkması halinde 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Leipzig'i şaşırtan teklif! Angelino...

Teknik direktör Okan Buruk, şu ana kadar Galatasaray ile 19 maça çıkan Angelino'ya hem bekleneni verememesi hem de satın alma opsiyonunun devreye girmemesi için forma şansı vermiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Leipzig'i şaşırtan teklif! Angelino...

Galatasaray yönetimi, sarı-kırmızılı formayla 1 maça daha çıkması halinde 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek olan İspanyol futbolcuyla ilgili bir plan hazırladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Leipzig'i şaşırtan teklif! Angelino...

10 MAÇ UZATMA TEKLİFİ

Alman basınından Bild, "Leipzig'in kiralık yıldızı Angelino için çılgın fikir" başlığıyla yayınladığı haberde, Galatasaray'ın Leipzig'den Angelino'nun sözleşmesindeki 20 maçlık maddeyi 10 maç daha uzatmak için teklif yaptığını açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Leipzig'i şaşırtan teklif! Angelino...

LEIPZIG KABUL ETMEDİ

Haberde Leipzig yönetiminin bu teklifi kabul etmediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Leipzig'i şaşırtan teklif! Angelino...

Angelino bu sezon Galatasaray formasıyla 19 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Leipzig'i şaşırtan teklif! Angelino...

İspanyol sol bek, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

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