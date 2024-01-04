TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Leipzig'i şaşırtan teklif! Angelino...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Leipzig'den kiraladığı ancak beklenen performansı sergileyemeyen Angelino ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, sarı-kırmızılıların İspanyol sol bek için Leipzig'e yaptığı teklifi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 16:31 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 16:32
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Galatasaray'ın ses getiren transferlerinden biri de Angelino oldu.
Sarı-kırmızılılar, Leipzig forması giyen İspanyol sol beki 1.5 milyon Euro karşılığında kiraladı.
Sözleşmesinde şartlı zorunlu satın alma opsiyonu da bulunan 27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 20 maça çıkması halinde 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek.
Teknik direktör Okan Buruk, şu ana kadar Galatasaray ile 19 maça çıkan Angelino'ya hem bekleneni verememesi hem de satın alma opsiyonunun devreye girmemesi için forma şansı vermiyor.
Galatasaray yönetimi, sarı-kırmızılı formayla 1 maça daha çıkması halinde 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek olan İspanyol futbolcuyla ilgili bir plan hazırladı.
10 MAÇ UZATMA TEKLİFİ
Alman basınından Bild, "Leipzig'in kiralık yıldızı Angelino için çılgın fikir" başlığıyla yayınladığı haberde, Galatasaray'ın Leipzig'den Angelino'nun sözleşmesindeki 20 maçlık maddeyi 10 maç daha uzatmak için teklif yaptığını açıkladı.
LEIPZIG KABUL ETMEDİ
Haberde Leipzig yönetiminin bu teklifi kabul etmediği belirtildi.
Angelino bu sezon Galatasaray formasıyla 19 maça çıktı.
İspanyol sol bek, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
27 yaşındaki futbolcunun Leipzig ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Angelino'nun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.
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