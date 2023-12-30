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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş karar! Parası ödenip gönderilecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray, devre arası transfer dönemini hareketli geçirecek. Takımdan ayrılacak isimleri yavaş yavaş netleştiren sarı-kırmızılılar, yıldız ismin yıl sonuna kadar alacağı parayı ödeyip oyuncuyu gönderme planları yapıyor. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 08:16 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 08:17
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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş karar! Parası ödenip gönderilecek

Sezona iddialı bir kadro ile devam etmek isteyen Galatasaray, ara transfer dönemini bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş karar! Parası ödenip gönderilecek

Sarı-kırmızılı takım, kadrosuna katacağı isimler kadar yollacağı isimleri de netleştirmeye başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş karar! Parası ödenip gönderilecek

Aslan'da ayrılığı beklenen ilk isim Fransız futbolcu Tanguy Ndombele oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş karar! Parası ödenip gönderilecek

Galatasaray'ın Tottenham Kulübü'nden kiraladığı ve çok şey beklediği isimlerden biri olan Tanguy Ndombele yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş karar! Parası ödenip gönderilecek

Yıldız futbolcu, bir maç sonrası otel odasına hamburger istediği için teknik direktör Okan Buruk ile arasında tartışma çıktığı öne sürülmüştü.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş karar! Parası ödenip gönderilecek

Ndombele, o günden bu yana da çok fazla şans bulamadı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş karar! Parası ödenip gönderilecek

Devre arasında, transfer dönemi resmen başladığında Tottenham ile temaslar sıklaştırılacak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş karar! Parası ödenip gönderilecek

Eğer anlaşma sağlanamazsa yıl sonuna kadar alacağı paranın tamamı ödenerek gönderilecek.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş karar! Parası ödenip gönderilecek

Sarı-kırmızılı takımın, Tottenham'dan kiraladığı Ndombele bu sezon çıktığı 12 karşılaşmada skor üretemedi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş karar! Parası ödenip gönderilecek

TANGUY NDOMBELE KİMDİR?

28 Aralık 1996 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş karar! Parası ödenip gönderilecek

Profesyonel futbol kariyerine EA Guingamp altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş karar! Parası ödenip gönderilecek

Sırasıyla Amiens, Olympique Lyon, Tottenham, Napoli ve Galatasaray formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş karar! Parası ödenip gönderilecek

Kongo asıllı Fransız futbolcu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş karar! Parası ödenip gönderilecek

27 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Fransa Milli Takımı ile 7 karşılaşmaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş karar! Parası ödenip gönderilecek

Ön libero ve on numara mevkilerinde de oynayabilen Ndombele'nin güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro...

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