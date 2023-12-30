TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan flaş karar! Parası ödenip gönderilecek
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray, devre arası transfer dönemini hareketli geçirecek. Takımdan ayrılacak isimleri yavaş yavaş netleştiren sarı-kırmızılılar, yıldız ismin yıl sonuna kadar alacağı parayı ödeyip oyuncuyu gönderme planları yapıyor. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 08:16 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 08:17
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Galatasaray'ın Tottenham Kulübü'nden kiraladığı ve çok şey beklediği isimlerden biri olan Tanguy Ndombele yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.
Yıldız futbolcu, bir maç sonrası otel odasına hamburger istediği için teknik direktör Okan Buruk ile arasında tartışma çıktığı öne sürülmüştü.
Ndombele, o günden bu yana da çok fazla şans bulamadı.
Devre arasında, transfer dönemi resmen başladığında Tottenham ile temaslar sıklaştırılacak.
Eğer anlaşma sağlanamazsa yıl sonuna kadar alacağı paranın tamamı ödenerek gönderilecek.
Sarı-kırmızılı takımın, Tottenham'dan kiraladığı Ndombele bu sezon çıktığı 12 karşılaşmada skor üretemedi.
TANGUY NDOMBELE KİMDİR?
28 Aralık 1996 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine EA Guingamp altyapısında başladı.
Sırasıyla Amiens, Olympique Lyon, Tottenham, Napoli ve Galatasaray formaları giydi.
Kongo asıllı Fransız futbolcu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
27 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Fransa Milli Takımı ile 7 karşılaşmaya çıktı.
Ön libero ve on numara mevkilerinde de oynayabilen Ndombele'nin güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro...
DİĞER