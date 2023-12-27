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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Renato Sanches müjdesi! İşte yıllık ücreti

Son dakika spor haberi: Ocak ayında orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer için harekete geçti. Dünyaca ünlü yıldızları listesine ekleyen sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde uzun süre uğraş verdiği Renato Sanches'i yeniden takibe aldı. Cimbom'un gözdesi konumundaki Portekizli oyuncudan müjdeli haber geldi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 16:13
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BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Renato Sanches müjdesi! İşte yıllık ücreti

Orta saha transferi planlayan Galatasaray'da Renato Sanches heyecanı yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Renato Sanches müjdesi! İşte yıllık ücreti

Yaz transfer sezonunda uzun süre bu bölge için uğraş veren ve Ndombele'de karar kılan sarı-kırmızılılar, hayal kırıklığı yaşadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Renato Sanches müjdesi! İşte yıllık ücreti

Zaman zaman fiziki görüntüsü nedeniyle de eleştirilen Fransız futbolcu, istenen verimi veremedi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Renato Sanches müjdesi! İşte yıllık ücreti

Bu sezon 12 maçta forma giyen Ndombele, gol veya asist katkısı veremedi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Renato Sanches müjdesi! İşte yıllık ücreti

Gözden düşen 26 yaşındaki oyuncu ile ocak ayında yolların ayrılması planlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Renato Sanches müjdesi! İşte yıllık ücreti

Tottenham'dan kiralanan Ndombele'nin geçici sözleşmesini iptal etmek isteyen yönetim, İngiliz ekibiyle temaslarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Renato Sanches müjdesi! İşte yıllık ücreti

Ara transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray, eksik bölgelere yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Renato Sanches müjdesi! İşte yıllık ücreti

Ayrılacak isimleri belirleyen sarı-kırmızılılar, listesine dünyaca ünlü yıldızları aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Renato Sanches müjdesi! İşte yıllık ücreti

Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefinde olan Aslan, ocak ayında yapacağı takviyelerle iddiasını artırmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Renato Sanches müjdesi! İşte yıllık ücreti

RENATO SANCHES MÜJDESİ!
Operasyon için düğmeye basan Galatasaray, yaz transfer döneminde de peşinde olduğu Renato Sanches'i yeniden listeye aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Renato Sanches müjdesi! İşte yıllık ücreti

ROMA'DAN AYRILIYOR!
İtalyan ekibi Roma'da kiralık forma giyen Portekizli oyuncunun son durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Renato Sanches müjdesi! İşte yıllık ücreti

Footmercato'da yer alan habere göre; Roma'da zorlu bir süreçten geçen Renato Sanches'in ocak ayında takımdan ayrılması gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Renato Sanches müjdesi! İşte yıllık ücreti

Çizme'deki performansıyla beklenen etkiyi yaratamayan 26 yaşındaki futbolcunun ara transfer döneminde PSG'ye döneceği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Renato Sanches müjdesi! İşte yıllık ücreti

Paris yönetimi de Renato Sanches'in menajeri Jorge Mendes'in oyuncusuna başka bir kulüp bulması durumunda geri dönmesine karşı değil.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Renato Sanches müjdesi! İşte yıllık ücreti

YILLIK ÜCRETİ 3.5 MİLYON EURO!
Renato Sanches'i elden çıkarmak isteyen PSG, Roma'dan aldığı 3.5 milyon euro'luk net maaşı karşılayacak bir takımın çıkması durumunda transfere onay verecek.

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