TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Renato Sanches müjdesi! İşte yıllık ücreti
Son dakika spor haberi: Ocak ayında orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer için harekete geçti. Dünyaca ünlü yıldızları listesine ekleyen sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde uzun süre uğraş verdiği Renato Sanches'i yeniden takibe aldı. Cimbom'un gözdesi konumundaki Portekizli oyuncudan müjdeli haber geldi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu sezon 12 maçta forma giyen Ndombele, gol veya asist katkısı veremedi.
Gözden düşen 26 yaşındaki oyuncu ile ocak ayında yolların ayrılması planlanıyor.
Tottenham'dan kiralanan Ndombele'nin geçici sözleşmesini iptal etmek isteyen yönetim, İngiliz ekibiyle temaslarını sürdürüyor.
Ara transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray, eksik bölgelere yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Ayrılacak isimleri belirleyen sarı-kırmızılılar, listesine dünyaca ünlü yıldızları aldı.
Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefinde olan Aslan, ocak ayında yapacağı takviyelerle iddiasını artırmak istiyor.
RENATO SANCHES MÜJDESİ!
Operasyon için düğmeye basan Galatasaray, yaz transfer döneminde de peşinde olduğu Renato Sanches'i yeniden listeye aldı.
ROMA'DAN AYRILIYOR!
İtalyan ekibi Roma'da kiralık forma giyen Portekizli oyuncunun son durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Footmercato'da yer alan habere göre; Roma'da zorlu bir süreçten geçen Renato Sanches'in ocak ayında takımdan ayrılması gündeme geldi.
Çizme'deki performansıyla beklenen etkiyi yaratamayan 26 yaşındaki futbolcunun ara transfer döneminde PSG'ye döneceği iddia edildi.
Paris yönetimi de Renato Sanches'in menajeri Jorge Mendes'in oyuncusuna başka bir kulüp bulması durumunda geri dönmesine karşı değil.
YILLIK ÜCRETİ 3.5 MİLYON EURO!
Renato Sanches'i elden çıkarmak isteyen PSG, Roma'dan aldığı 3.5 milyon euro'luk net maaşı karşılayacak bir takımın çıkması durumunda transfere onay verecek.
DİĞER