2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde futbolseverler detayları araştırıyor. Peki, Süper Kupa Finali hangi stadyumda oynanacak? Nerede? Kapasitesi ne?

SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ STADYUMDA OYNANACAK? NEREDE? KAPASİTESİ NE?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak. Stadyumu, Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Nassr kullanıyor. Kapasitesi 25 bin olan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu Riyad'da bulunuyor. Doğal çim olan stadyumun zemini futbola oldukça elverişlidir.