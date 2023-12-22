Haberler Galatasaray Ryan Babel'den flaş yorum! "Ferdi Kadıoğlu ile Sacha Boey..."

Ryan Babel'den flaş yorum! "Ferdi Kadıoğlu ile Sacha Boey..."

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ: Ülkemizde Beşiktaş, Galatasaray ve Kasımpaşa formalarıyla Süper Lig'de görev alan Babel son olarak Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da forma giymişti. Hollandalı yıldız, Fenerbahçe- Galatasaray derbisi öncesi flaş bir karşılaştırma yaptı. İşte Babel'in Ferdi Kadıoğlu ve Sacha Boey sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 22:45
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Ryan Babel'den flaş yorum! "Ferdi Kadıoğlu ile Sacha Boey..."

Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski yıldızı Ryan Babel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ryan Babel'den flaş yorum! "Ferdi Kadıoğlu ile Sacha Boey..."

Tivibuspor'a konuşan Eyüpsporlu futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Ryan Babel'den flaş yorum! "Ferdi Kadıoğlu ile Sacha Boey..."

"UMARIM DERBİYİ GALATASARAY KAZANIR"

"Bu sezon iki takım da çok iyi oynuyor. Çok iyi takımları var. Çok iyi antrenörleri ve oyuncuları var. Umarım Galatasaray kazanır. Ama ikisi arasında kazanma şansları yüzde 50-50. Kadıköy oynamak için zor bir yerdir. Özellikle derbilerde zordur. Fenerbahçe taraftarı takımının arkasında olacaklar. Galatasaray için iş daha zor hale gelecek. Deplasmanda oynamak böyle bir derbide her zaman farklı olur. Umarım Galatasaray'ı negatif olarak etkilemez. Sonuçta bir futbol taraftarı olarak güzel bir maç izlemek istiyorum."

Ryan Babel'den flaş yorum! "Ferdi Kadıoğlu ile Sacha Boey..."

"FERDİ YETENEK OLARAK BOEY'DEN İYİ"

"Ferdi'nin nasıl geliştiğini görmek güzel oldu. Normalde bir hücum oyuncusuydu. 21 yaş altında Hollanda da oynamıştı. Biraz takip etmiştim. Kariyerinin nasıl geliştiğini gördüm. Şu anda bek olarak harika bir iş çıkarıyor. Bence yetenek olarak o çok daha yetenekli Sacha Boey'den. Sacha Boey çok iyi bir oyuncu. Ama onun geldiği yeri gördüğünüzde son iki sezonda çok iyi iş çıkardı. Öncesinde çok fazla sakatlık ve istikrar sorunu yaşadı."

Ryan Babel'den flaş yorum! "Ferdi Kadıoğlu ile Sacha Boey..."

"BEŞİKTAŞ'IN KALBİMDEKİ YERİ ÇOK AYRI"

"Beşiktaş ne yazık ki zor bir sezon geçiriyor. Bu beni üzüyor. Hala onları destekliyorum. Beşiktaş'ın kalbimdeki yeri çok ayrı. Antrenör değişiklikleri oldu. Sonuçlar istikrarlı olmadı. Şu an şampiyonluk için rekabet edemiyorlar. Ait oldukları yer bu kesinlikle değil."

Ryan Babel'den flaş yorum! "Ferdi Kadıoğlu ile Sacha Boey..."

"BEŞİKTAŞ'IN ABOUBAKAR'A İHTİYACI VAR"

"Aboubakar takımda çok önemli bir yer tutuyor. Kazandıkları maçlarda özellikle o önemliydi. Şu anda olanlar biraz hayal kırıklığı. Ama bence bunu idare edebilirler. Aboubakar'a ihtiyaçları var."

Ryan Babel'den flaş yorum! "Ferdi Kadıoğlu ile Sacha Boey..."

"ÇALIŞTIĞIM EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR FATİH TERİM"

"Türkiye'de çalıştığım en iyi teknik direktör bence Fatih Terim. İkinci sıraya Arda Turan, üçüncü sıraya Şenol Güneş'i söylerim."

Ryan Babel'den flaş yorum! "Ferdi Kadıoğlu ile Sacha Boey..."

"BEŞİKTAŞ'TA DAHA İYİ BİR BAŞARI YAKALADIM"

"Şenol Güneş ile beraber de çalıştım. Kişisel başarı olarak bakarsınız Beşiktaş'ta daha iyi bir başarı yaşadım. Bu takımla da alakalıydı. Oynadığımız takım çok bir takımdı. Benim işimi de çok kolaylaştırmışlardı. Galatasaray'da da iyi bir takımımız vardı ama bazı anlarda her şey yerine oturmuyordu takım içerisinde. İyi performans gösteremediğimiz anlar vardı."

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