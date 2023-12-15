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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'yi görenlere şaştı kaldı! İşte o fotoğraf...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'nin son dönemlerde düşen performans dikkat çekiyor. Arjantinli futbolcunun son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. İşte o fotoğraf karesi... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 00:33
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'yi görenlere şaştı kaldı! İşte o fotoğraf...

Galatasaray'ın sezon başında 10 milyon euro ödeyerek PSG'den bonservisini aldığı Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi geçen sezonki şampiyonlukta verdiği büyük katkı ve özellikle derbilerde attığı kritik gollerle taraftarın gönlünde taht kurmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'yi görenlere şaştı kaldı! İşte o fotoğraf...

Fakat bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen 30 yaşındaki santrafor zaman zaman kilolu görüntüsüyle büyük tepki çekmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'yi görenlere şaştı kaldı! İşte o fotoğraf...

Bu kez de antrenmandaki bir fotoğrafı sosyal medyaya düşen Icardi, sarı kırmızılı taraftarların sert eleştirilerinden nasibini aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'yi görenlere şaştı kaldı! İşte o fotoğraf...

Çekilen fotoğrafta göbeği bariz şekilde belli olan Icardi'ye taraftarlar ''bu ne hâl?'' sorusunu yöneltirken bazı taraftarlar da fazla kilolarından kurtulana kadar Bakambu'ya şans verilmesi gerektiğini savundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Icardi'yi görenlere şaştı kaldı! İşte o fotoğraf...

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