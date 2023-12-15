GALATASARAY HABERİ: Icardi'yi görenlere şaştı kaldı! İşte o fotoğraf...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'nin son dönemlerde düşen performans dikkat çekiyor. Arjantinli futbolcunun son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. İşte o fotoğraf karesi... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 00:33 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 00:56
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Çekilen fotoğrafta göbeği bariz şekilde belli olan Icardi'ye taraftarlar ''bu ne hâl?'' sorusunu yöneltirken bazı taraftarlar da fazla kilolarından kurtulana kadar Bakambu'ya şans verilmesi gerektiğini savundu.
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