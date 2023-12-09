Tugay Kerimoğlu'ndan Galatasaray maçı sonrası flaş iddia! "Soyunma odasında fırça yedi"

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'ın Adana Demirspor'u 3-1'lik skorla geçtiği müsabakayı Tugay Kerimoğlu TRT Spor'da yorumladı. Sarı-kırmızılıların rahat bir galibiyet aldığını belirten Tugay Kerimoğlu, "İstekli, arzulu bir takım vardı. Zor olabilecek bir maçı Galatasaray rahat bir şekilde atlattı. Bu galibiyet hem derbi öncesi hem de Kopenhag maçı öncesi önemli oldu" dedi.

Sarı-kırmızılıların farklı bir galibiyet alabileceğinin altını çizen Tugay Kerimoğlu, "Galatasaray çok pozisyona girdi ama final paslarını iyi yapamadığı için maç bu skorla bitti. Daha farklı bir skor da görebilirdik" diye konuştu.