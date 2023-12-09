Haberler Galatasaray Tugay Kerimoğlu'ndan Galatasaray maçı sonrası flaş iddia! "Soyunma odasında fırça yedi"

Tugay Kerimoğlu'ndan Galatasaray maçı sonrası flaş iddia! "Soyunma odasında fırça yedi"

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında ağırladığı Yukatel Adana Demirspor'u 3-1 yendi. Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Tugay Kerimoğlu, o isimle ilgili flaş bir ifade kullandı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 10:04
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Tugay Kerimoğlu'ndan Galatasaray maçı sonrası flaş iddia! "Soyunma odasında fırça yedi"

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'ın Adana Demirspor'u 3-1'lik skorla geçtiği müsabakayı Tugay Kerimoğlu TRT Spor'da yorumladı. Sarı-kırmızılıların rahat bir galibiyet aldığını belirten Tugay Kerimoğlu, "İstekli, arzulu bir takım vardı. Zor olabilecek bir maçı Galatasaray rahat bir şekilde atlattı. Bu galibiyet hem derbi öncesi hem de Kopenhag maçı öncesi önemli oldu" dedi.

Tugay Kerimoğlu'ndan Galatasaray maçı sonrası flaş iddia! "Soyunma odasında fırça yedi"

Sarı-kırmızılıların farklı bir galibiyet alabileceğinin altını çizen Tugay Kerimoğlu, "Galatasaray çok pozisyona girdi ama final paslarını iyi yapamadığı için maç bu skorla bitti. Daha farklı bir skor da görebilirdik" diye konuştu.

Tugay Kerimoğlu'ndan Galatasaray maçı sonrası flaş iddia! "Soyunma odasında fırça yedi"

Okan Buruk'un oyuncu değişikliklerini yorumlayan Tugay Kerimoğlu, "Hocanın oyuncu değişikliğiyle ilgili şunu söyleyebilirim. Mertens bugün biraz daha fazla süre alabilirdi sanki. Ben devam etmesinden yanaydım. Oynadığı oyundan zevk alıyordu" ifadelerini kullandı.

Tugay Kerimoğlu'ndan Galatasaray maçı sonrası flaş iddia! "Soyunma odasında fırça yedi"

Nelsson'un formunu eleştiren eski futbolcu, "Defansın merkezindeki problem biraz devam ediyor. Nelsson'un düşüşü bariz bir şekilde ortada. Hayat devam ediyor. Birileri geliyor, birileri gidiyor. Bu şansları değerlendiremezseniz olmaz" yorumunda bulundu.

Tugay Kerimoğlu'ndan Galatasaray maçı sonrası flaş iddia! "Soyunma odasında fırça yedi"

Galatasaray'da yorgunlukların sahaya yansıdığını belirten Tugay Kerimoğlu, "Galatasaray 2-1 öndeyken yorgunluklar belli olmaya başladı. Skor böyleyken beklerin ileri çıkmaması gerekirdi. Akıllar acaba hafta arasına gider mi diyordum ama rahat bir galibiyet aldı. Galatasaray için kötü düşündürtmediler oyuncular. Büyük takımların en büyük problemi kapanan defansı açamaması. Bu üçlü kapanan savunmada sıkıntı yaşıyor. Zaha'nın olması belki adam eksiltmede daha etkili olabilir. Kapalı defansa çabuk düşünen oyuncular her maçı rahat kazanır" dedi.

Tugay Kerimoğlu'ndan Galatasaray maçı sonrası flaş iddia! "Soyunma odasında fırça yedi"

Mertens'in performansına dikkat çeken Tugay Kerimoğlu, "Bazen oyunda beklentilerin yüksek olduğu isimler vardır. Icardi ve Mertens'in de topla arkadaşlarını gol pozisyonlara soktu" diye konuştu.

Tugay Kerimoğlu'ndan Galatasaray maçı sonrası flaş iddia! "Soyunma odasında fırça yedi"

Adana Demirspor'un oyun formatına dikkat çeken Tugay Kerimoğlu, "Ligin kalitesini artırmak istiyorsak Adana Demirspor'dan örnek alınması lazım. Diğer takımların da bu şekilde oynaması lazım. Kaybedeceksen de böyle kaybet" ifadelerini kullandı.

Tugay Kerimoğlu'ndan Galatasaray maçı sonrası flaş iddia! "Soyunma odasında fırça yedi"

Kazımcan Karataş'la ilgili çarpıcı bir iddiada bulunan Tugay Kerimoğlu, "Senin önünde Angelino var. Kulüp bunu istemiyor belli değil mi? Senin rakibin olan Angelino oynamıyor ama Kazımcan formayı alamıyor. Hoca o şansı verdi. Soyunma odasında yediğin fırçaya bakarsan neden kulübede oturduğunu anlarsın" dedi.

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