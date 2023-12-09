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Ömer Üründül'den Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı değerlendirmesi!

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray evinde konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 07:58
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Ömer Üründül'den Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı değerlendirmesi!

ÖMER ÜRÜNDÜL - ICARDI NEDEN DOKUNULMAZ?

G.Saray salı gecesi Avrupa'da çok önemli bir sınavı olmasına rağmen dün gece yüksek tempolu ve iştahlı bir futbol sergiledi. 70 dakika boyunca rakibi adeta hırpaladılar. Etkili pres, ilk yarıda organize iki gol...

Ömer Üründül'den Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı değerlendirmesi!

Bunun yanında sayamadığım kadar harcanan rekor sayıda net pozisyonlar var. Ayrıca 7-8 tane uzak menzilli şut.

Ömer Üründül'den Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı değerlendirmesi!

Fakat ilk yarı sonunda farkın penaltıyla bire inmesi ve Galatasaray'ın kaçırdığı inanılmaz goller, az daha başlarına iş açacaktı.

Ömer Üründül'den Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı değerlendirmesi!

Teknik direktör Okan Buruk öyle değişiklikler yaptı ki kesinlikle tek farklı skor avantajında yapılacak işler değildi. Son 10 dakika Zaha, Halil, Bakambu ve Icardi bir arada oynadılar.

Ömer Üründül'den Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı değerlendirmesi!

Ama Demirspor'un cezayı kesecek kimliği yoktu. Sonra da penaltı golüyle maç bitti. Ben yine 'Boey de Boey' diyorum. Nasıl bu kadar içten ve bu kadar istikrarlı oynar. Tabii Torreira'yı da ihmal etmeyelim.

Ömer Üründül'den Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı değerlendirmesi!

Okan Buruk'a bir sorum var. Niye Icardi dokunulmazlık içerisinde? Hele bu kadar fizik açıdan düşüş varken bile neden hep oyunda kalıyor?

Ömer Üründül'den Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı değerlendirmesi!

Ayrıca dün gece seyrettiğim son haftalardaki Icardi, temenni ediyorum ki Kopenhag'da yeni bir mucize yaratsın.

Ömer Üründül'den Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı değerlendirmesi!

Okan hocanın salı gecesi için iki konuda dikkatini çekmek istiyorum. Sakın ola ki Barış Alper'i sol bek oynatma. İkinci önerim de Icardi'nin fiziki durumunu göz önüne alıp Zaha ve Ziyech'ten birine ilk 11'de yer verme.

Ömer Üründül'den Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı değerlendirmesi!

Adana Demirspor geçen seneyi mumla arıyor... Defans bloğunun iki önemli isminin olmayışı, kırılgan bir orta sahaya sahip olmaları ve 45 dakika yürüyerek oynayan Nani ile çok ağır bir yenilgiden kurtuldukları için sevinsinler.

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