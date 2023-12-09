Ömer Üründül'den Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı değerlendirmesi!

Teknik direktör Okan Buruk öyle değişiklikler yaptı ki kesinlikle tek farklı skor avantajında yapılacak işler değildi. Son 10 dakika Zaha, Halil, Bakambu ve Icardi bir arada oynadılar.

Ama Demirspor'un cezayı kesecek kimliği yoktu. Sonra da penaltı golüyle maç bitti. Ben yine 'Boey de Boey' diyorum. Nasıl bu kadar içten ve bu kadar istikrarlı oynar. Tabii Torreira'yı da ihmal etmeyelim.