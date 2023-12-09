Ömer Üründül'den Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı değerlendirmesi!
Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray evinde konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (GS spor haberleri)
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Teknik direktör Okan Buruk öyle değişiklikler yaptı ki kesinlikle tek farklı skor avantajında yapılacak işler değildi. Son 10 dakika Zaha, Halil, Bakambu ve Icardi bir arada oynadılar.
Ama Demirspor'un cezayı kesecek kimliği yoktu. Sonra da penaltı golüyle maç bitti. Ben yine 'Boey de Boey' diyorum. Nasıl bu kadar içten ve bu kadar istikrarlı oynar. Tabii Torreira'yı da ihmal etmeyelim.
Okan Buruk'a bir sorum var. Niye Icardi dokunulmazlık içerisinde? Hele bu kadar fizik açıdan düşüş varken bile neden hep oyunda kalıyor?
Ayrıca dün gece seyrettiğim son haftalardaki Icardi, temenni ediyorum ki Kopenhag'da yeni bir mucize yaratsın.
Okan hocanın salı gecesi için iki konuda dikkatini çekmek istiyorum. Sakın ola ki Barış Alper'i sol bek oynatma. İkinci önerim de Icardi'nin fiziki durumunu göz önüne alıp Zaha ve Ziyech'ten birine ilk 11'de yer verme.
Adana Demirspor geçen seneyi mumla arıyor... Defans bloğunun iki önemli isminin olmayışı, kırılgan bir orta sahaya sahip olmaları ve 45 dakika yürüyerek oynayan Nani ile çok ağır bir yenilgiden kurtuldukları için sevinsinler.
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