Haberler Galatasaray Galatasaray'da Kopenhag maçı öncesi Davinson Sanchez müjdesi!

Galatasaray'da Kopenhag maçı öncesi Davinson Sanchez müjdesi!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Galatasaray deplasmanda Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar, Danimarka'da devam ya da tamam maçına çıkacak. Maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Davinson Sanchez gelişmesi yaşanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 13:33
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Kopenhag maçı öncesi Davinson Sanchez müjdesi!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'u konuk etti.

Galatasaray'da Kopenhag maçı öncesi Davinson Sanchez müjdesi!

Sarı kırmızılılar rakibini 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Galatasaray'da Kopenhag maçı öncesi Davinson Sanchez müjdesi!

Puanını 40 yapan sarı kırmızılılar maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Galatasaray'da Kopenhag maçı öncesi Davinson Sanchez müjdesi!

MUSLERA'DAN KÖTÜ HABER

Adana Demirspor maçında sarı kart gören Fernando Muslera, 16. haftada oynanacak Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.

Galatasaray'da Kopenhag maçı öncesi Davinson Sanchez müjdesi!

Adana Demirspor maçından 3 puanla ayrılan Galatasaray, ara vermeden Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Kopenhag maçının hazırlıklarına başladı.

Galatasaray'da Kopenhag maçı öncesi Davinson Sanchez müjdesi!

Sarı kırmızılılarda zorlu maç öncesi gözler sakat oyunculara çevrildi.

Galatasaray'da Kopenhag maçı öncesi Davinson Sanchez müjdesi!

"HEDEFİMİZ %100 SAĞLIKLI ŞEKİLDE OYNAMALARI"

Sakat oyuncularının son durumu hakkında bilgi veren Okan Buruk, Davinson Sanchez koşulara başladı. Her şey yolunda giderse pazar günü bizimle antrenman yapmasını düşünüyoruz. Sonra karar vereceğiz.

Galatasaray'da Kopenhag maçı öncesi Davinson Sanchez müjdesi!

Hakim Ziyech'i de yavaş yavaş deneyeceğiz. Pazar günü net şekilde durumlarını göreceğiz ve karar vereceğiz.

Galatasaray'da Kopenhag maçı öncesi Davinson Sanchez müjdesi!

Oyuncularımız oynamak istiyor. Ancak önemlisi sağlıklı ve %100 şekilde oynamaları." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Kopenhag maçı öncesi Davinson Sanchez müjdesi!

FİNAL PARKEN'DE!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Kopenhag'a konuk olacak.

Galatasaray'da Kopenhag maçı öncesi Davinson Sanchez müjdesi!

Sarı kırmızılılara zorlu maç öncesi yıldız oyuncudan sevindirici haber geldi.

Galatasaray'da Kopenhag maçı öncesi Davinson Sanchez müjdesi!

Kopenhag maçının hazırlıklarına başlayan Davinson Sanchez, takımla birlikte çalışmalara başladı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Buruk'un çok istediği yıldız belli oldu!
Real Madrid'den G.Saray'a geliyor!
BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ | Bağcılar'da elektrik ne zaman gelecek? (9 Aralık 2023)
ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ | Esenyurt'ta elektrik ne zaman gelecek? (9 Aralık 2023)
2024 YILI ASGARİ ÜCRET İÇİN GERİ SAYIM | Asgari ücret zam oranı ne zaman belli olacak? | Asgari ücret SON DURUM
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kyrgios'tan Avustralya Açık öncesi kötü haber! Kyrgios'tan Avustralya Açık öncesi kötü haber! 13:34
G.Saray'da Sanchez müjdesi! G.Saray'da Sanchez müjdesi! 13:33
Göztepe çıkışını sürdürmek istiyor Göztepe çıkışını sürdürmek istiyor 13:10
Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman? Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman? 13:04
Başakşehir - Hatayspor maçı ne zaman? Başakşehir - Hatayspor maçı ne zaman? 13:00
Kayserispor - Pendikspor maçı saat kaçta? Kayserispor - Pendikspor maçı saat kaçta? 12:57
Daha Eski
Kenan Yıldız'dan ayrılık kararı! Yeni takımı... Kenan Yıldız'dan ayrılık kararı! Yeni takımı... 12:51
Antalyaspor - F. Karagümrük | CANLI Antalyaspor - F. Karagümrük | CANLI 12:40
Derbi saat kaçta? | BJK-FB Derbi saat kaçta? | BJK-FB 12:36
Beşiktaş - F.Bahçe derbisinin VAR'ı belli oldu Beşiktaş - F.Bahçe derbisinin VAR'ı belli oldu 12:14
Dusko Tosic'ten derbi yorumu! Dusko Tosic'ten derbi yorumu! 12:09
Eski milli futbolcudan derbi tahmini! "Galibiyete yakın" Eski milli futbolcudan derbi tahmini! "Galibiyete yakın" 12:03