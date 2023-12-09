Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı yorumu!

Bu yarıda Kerem ile ikinci gol geldi. Artık herkes "İş bitti, Galatasaray farka gidiyor" diyordu ki sahneye Nelsson çıktı. Devre biterken soldan çevrilen topa yatarak hamle yapan Nelsson, dirseğini yukarı kaldırdı, topu kesti ve bu penaltıyla Adana Demirspor umutlandı.

Bu tür maçlarda 2-0 ile içeri girmekle 2-1 ile içeri girmek arasında çok büyük fark var. Aslına baktığımızda ikinci yarıda birinci devreden farklı olmadı. Art arda yaşanan pozisyonlar, direkten dönen toplar, Galatasaray'ın kaçırdıkları gündeme damga vurdu.