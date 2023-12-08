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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Icardi kararı! Teklifler...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Trendyol Süper Lig ve Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray'ın bu sezon dikkat çeken isimlerinden olan Mauro Icardi'ye çeşitli teklifler geliyordu. Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli yıldız için kararını verdi. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 09:50
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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Icardi kararı! Teklifler...

Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Icardi kararı! Teklifler...

29 Aralık'ta Riyad'daki TFF Süper Kupa maçında Galatasaray'ın yıldızları, Suudi Arabistan piyasasına çıkacak.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Icardi kararı! Teklifler...

Akşam'da yer alan habere göre 15 milyon euro'ya Sevilla'ya gönderdiği Marcao'dan beri çift haneli rakamlara oyuncu satışı yapamayan G.Saray'ın, olası cazip tekliflere kapısı açık.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Icardi kararı! Teklifler...

Ancak yönetim, sadece bir oyuncu için kapıyı kapadı: Mauro Icardi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Icardi kararı! Teklifler...

Yaz döneminde Al-Hilal ve Al Shabab'dan gelen astronomik tekliflere rağmen sarı-kırmızılı takımı seçen Tangocu'nun adı, bir süre önce de dünya devi Real Madrid'le anıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Icardi kararı! Teklifler...

Arjantinli yıldızı satmayı düşünmeyen Galatasaraylı yetkililer, Icardi'nin yeni jenerasyon üzerindeki etkisini dikkate alıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Icardi kararı! Teklifler...

Minik çocukların Galatasaray'ı seçmesinde 1 numaralı faktör haline gelen yıldız isim, saha içi performans kadar saha dışındaki varlığıyla da Cimbom'da 'satılamaz' konumuna geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Icardi kararı! Teklifler...

Bu sezon Galatasaray'ın en istikrarlı isimlerinden olan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla 23 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Icardi kararı! Teklifler...

Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 16 gole imzasını atarken 5 de asist yaptı.

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