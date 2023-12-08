TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Icardi kararı! Teklifler...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Trendyol Süper Lig ve Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray'ın bu sezon dikkat çeken isimlerinden olan Mauro Icardi'ye çeşitli teklifler geliyordu. Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli yıldız için kararını verdi. (GS transfer haberleri)
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Ancak yönetim, sadece bir oyuncu için kapıyı kapadı: Mauro Icardi.
Yaz döneminde Al-Hilal ve Al Shabab'dan gelen astronomik tekliflere rağmen sarı-kırmızılı takımı seçen Tangocu'nun adı, bir süre önce de dünya devi Real Madrid'le anıldı.
Arjantinli yıldızı satmayı düşünmeyen Galatasaraylı yetkililer, Icardi'nin yeni jenerasyon üzerindeki etkisini dikkate alıyor.
Minik çocukların Galatasaray'ı seçmesinde 1 numaralı faktör haline gelen yıldız isim, saha içi performans kadar saha dışındaki varlığıyla da Cimbom'da 'satılamaz' konumuna geldi.
Bu sezon Galatasaray'ın en istikrarlı isimlerinden olan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla 23 maça çıktı.
Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 16 gole imzasını atarken 5 de asist yaptı.
Icardi'nin Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
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