Önce Adana!

Galatasaray, arka arkaya iki kritik karşılaşmaya çıkacak. Sarıkırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 15. Hafta açılış maçında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ardından da Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile final niteliğinde bir karşılaşma oynayacak. Bugünkü Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği Adanaspor maçı saat 20.00'de başlayacak. Zorlu iki sınav öncesi teknik direktör Okan Buruk, oyuncularına uyarılarda bulundu. İki maçında da çok değerli olduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, adım adım ilerlemelerini gerektiğini söyledi.

EVİNDE 23 MAÇTIR YENİLMİYOR

Buruk, "Kopenhag maçını şimdilik bir kenara bırakın. Öncelikle Adana Demirspor karşılaşmasına konsantre olmamız gerekiyor" dedi. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'la oynayacağı derbide puan kaybetme ihtimalini düşünen sarı-kırmızılı teknik adam, "Liderliği yeniden almamız açısından mutlaka kazanmamız gereken bir karşılaşma" diye konuştu. Kopenhag maçına moralli çıkmak açısından da Adana Demirspor maçının çok önemli olduğunu ifade etti. Galatasaray kazanıp evindeki 23 maçlık yenilmezlik serisini de sürdürmeyi hedefliyor.

3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, Adana Demir karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, kart görmesi durumunda 16. haftadaki EMS Yapı Sivasspor maçında sahadaki yerini alamayacak.

REKORU EGALE EDECEK

Süper Lig'de daha önce 1974-1975, 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarında iç sahada 7'de 7 yapan sarıkırmızılılar, Adana Demirspor'u da yenerek tarihinin en iyi iç saha başlangıcı rekorunu tekrarlamayı hedefliyor.

ZAHA VE ZIYECH DİNLENECEK

Ağrıları olduğu için Pendikspor mücadelesinde forma giyemeyen Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech'in bugünkü mücadelede 11'de yer almayacağı ve Kopenhag maçı için dinlendirileceği öğrenildi. Abdülkerim Bardakcı'nın ise Adana Demirspor mücadelesinde Nelsson ile birlikte stoperde görev yapacağı bildirildi. Son idmanda sol bekte Kazımcan ve sürpriz bir şekilde Barış Alper denendi. Sakat olan Sanchez bugün de dinlenecek.

FÜZELERE DEVAM

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, son 2 resmi maçta 3 gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile yapılan maçta 2 frikik golüne imza atan Ziyech, Süper Lig'deki Pendikspor mücadelesinde de 1 füze gönderip fileleri havalandırdı. Süper Lig'de 2, toplamda da 4 gole ulaşan Ziyech, Adana Demirspor maçında da müthiş gollerine devam etmek istiyor.

DZEKO İLE YARIŞIYOR

Mauro Icardi, son olarak Alanyaspor maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 11'e çıkardı. 30 yaşındaki futbolcu, bu performansıyla ligde gol krallığı yarışında Fenerbahçe'den Edin Dzeko ile birlikte zirvede yer alıyor. Avrupa kuplarında da 5 gol atan İcardi'nin bu sezon toplamda 16 golü bulunuyor. Öte yandan Pendik ve Manchester United ile oynanan son iki maçta suskun kalan yıldız futbolcu, hem gollerine dönmek hem de gol krallığı yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.