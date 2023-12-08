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İmzalar atıldı

Galatasaray, deprem bölgesinde 300 kalıcı konut yapacak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 06:50
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İmzalar atıldı

Galatasaray Kulübü ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında deprem bölgesine 300 kalıcı konut yapımına yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Törende bir konuşma yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremin yıkıcı etkisi göz önünde bulundurulduğunda devletin her yere yetişmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Spor kulüpleri içerisinde ilk ortaya çıkan Galatasaray oldu. Değerli Başkanıma, Galatasaray camiasına çok teşekkür ediyorum. Güzel bir işe öncülük ediliyor" dedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise "Galatasaray olarak elimizden gelen her şeyin en mükemmelini yapacağımızın, yapmaya devam edeceğimizin sözünü veriyorum" diye konuştu.

'GALATASARAY' ADI VERİLECEK

Galatasaray'ın deprem bölgesine katkısının diğer kulüplere örnek olması gerektiğini belirten Bakan Özhaseki, "Konutların yapılacağı bölgede biz de (sarı-kırmızılı kulübe) jest olarak bir mahallenin adını 'Galatasaray Mahallesi' koyacağız" dedi.

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