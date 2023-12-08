Hakim Ziyech neden sahada yok? Okan Buruk açıkladı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.

Bu kritik maç öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

Barış o bölgede oynayabileceğinin sinyalini verdi. Hafta içinde çalışma şansımız oldu. Bugün başladık. Ona yapılacak yardım da önemli olacak. Ofansif olarak bizim için ekstra güç olacak.

Hakim'in ufak bir ağrısı vardı. Riske etmek istemedik. Zaha da aynı şekilde, kulübeden gelecek. Onun da geçen hafta ufak bir ağrısı vardı. Oyunun devamında kullanacağımız isimlerden biri. Hedefimiz kazanmak. Yoğun bir süreçten geçiyoruz. Temmuz ayında başlayan süreç, zorluk derecesi yüksek maçlar oynadık. Ligde de iyi şekilde devam ediyoruz. Bu kadar zorlu süreçte ligdeki bu gidişatımız da beni sevindiriyor.

Adana Demirspor'un hoca değişikliği var. Bu bazen olumlu, bazen olumsuz yansıyor. Rakibimizin ofansif bir kadro ile çıktığını görüyoruz. Doğruları yaptığımızda kazanmaya yakın olduğumuzu düşünüyorum ama iyi bir takıma karşı oynayacağız. Zor bir maç bizi bekliyor.

İyi giden, her geçen gün üzerine koyan Galatasaray var. Bugün kazandığımız takdirde moral olacak. Şampiyonlar Ligi'ne de moralli çıkacağız. Buradan moralli bir şekilde ayrılıp, bir sonraki maça da moralli çıkmak istiyoruz.