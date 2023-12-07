Parken'de tarih yazacağız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 12 Aralık Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile deplasmanda yapacakları maçta istedikleri sonucu alacaklarına inandıklarını söyledi. Divan Kurulu'nda konuşan ve Kopenhag karşılaşmasının önemine değinen Başkan Özbek, "Futbol takımımız, her zaman olması gerektiği yerde, yani Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesine devam ediyor. Önümüzdeki hafta oynayacağımız maçta son dakikaya kadar mücadele edip tarih yazacağımıza yürekten inanıyorum. Galatasaray, her zaman Türkiye'nin gururu olmuştur. Öyle olmaya da devam edecektir" ifadelerini kullandı.

PROJELERİMİZİ TAMAMLAYACAĞIZ

Devam eden projelerin tamamlanması için camia birliğine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Dursun Özbek sözlerini şöyle sürdürdü: "Galatasaray'ı ayrıştıran her konunun karşısında dimdik ayakta durmamız gerek. Her konuyu fırsat bilip Galatasaray'ı bölmeye, ayrıştırmaya çalışanların karşısındayız. Sizlerin de karşı durması büyük ihtiyaç. Ne pahasına olursa olsun birlik ve beraberliği korumamız gerek. En kısa zamanda projelerimizi tamamlayarak finansal özgürlüğümüze ulaşacak ve başarılarımıza süreklilik kazandıracağız."

EMANETİ KORUYORUZ

Başkan Özbek, görevde 1.5 yılı geride bıraktığını hatırlatarak, "Hiç kimse tereddüt etmesin. Bu projeleri yapacağız ve amatör sporlarla ilgili büyük bir desteği getireceğiz. Size verdiğimiz sözlerin hep arkasında durduk. Bize verilen emanetin çok büyük bir değeri var. Bunun farkındayız. Galatasaray'ın emanetini en iyi şekilde koruyan bir yönetim kurulu var." ifadelerini kullandı

SALON ARIYORUZ

Florya'da inşaata başlanmasından sonra basketbol antrenmanları için salon arayışında olduklarını bildiren Özbek, "Stadın yanındaki kısımda basketbol ve voleybol maçlarını oynayacağımız, antrenmanlarını yapacağımız, tüm salon sporlarını bir araya toplayıp daha efektif bir yönetim planlaması içindeyiz. Judoyu Anadolu Hisarı'nda, yüzmeyi Altunizade'de yapıyoruz. Amatör sporlara çok önem veriyoruz. Elimizdeki tüm imkanları kullanarak bu spor dallarının Galatasaray'a yakışır bir şekilde yapılması için gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

KEMERBURGAZ'DA KABA İNŞAAT BİTTİ

Divan'da bilgi veren sarı-kırmızılı kulübün başkanı, devam eden projeleriyle ilgili de bilgi verdi. Kemerburgaz'da yapımı devam eden futbol tesisine sezon sonuna kadar taşınmak istediklerini dile getiren Özbek, "En önemli projelerimizden bir tanesi Kemerburgaz... Yaklaşık 130 dönüm üzerinde yapılan tesisi, en kısa sürede bitirmeyi amaçlıyoruz. Faaliyetlerimiz hızlı bir şekilde yürüyor. Kaba inşaatı biten inşaatımızda iç kısımların yapımına başlandı. Niyetimiz sezon bitmeden oraya taşınmak" şeklinde görüş belirtti.

300 KONUT İÇİN İMZALAR ATILIYOR

Türkiye'nin 6 Şubat'ta yaşadığı depremlerle sarsıldığını hatırlatan Özbek, kulüp olarak bu afetin yaralarını sarmak için büyük bir çaba gösterdiklerini dile getirdi. Depremin ilk gününden itibaren yardımlar gerçekleştirdiklerini aktaran Özbek, "Galatasaray Kulübü olarak devletimizin yanında yer aldık. Hazırladığımız protokol çerçevesinde 300 kalıcı konutu yapmak üzere yardımlar topladık. Buna bağlı olarak yarın (bugün) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ'yle protokol imzalayacağız" diye konuştu.

RİVA'DAN 3 MİLYAR TL

Riva'dan 3 milyar lira gelir elde edebileceklerini belirten Özbek, "Riva projemizde hala 130 satılabilir villa Galatasaray'a ait. Bunun da takribi değeri 3 milyar lira değerinde. Maalesef bir durgunluk var. Konut kredilerine bağlı olarak satışlar yavaşladı" dedi.