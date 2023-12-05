Haberler Galatasaray Wanda Nara gözyaşlarını tutamadı! "Doktorlar..."

Wanda Nara gözyaşlarını tutamadı! "Doktorlar..."

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, İtalyan televizyonuna dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Wanda, sağlığı ve çocuklarıyla ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamadı. İşte o röportaj...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 23:53 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 23:55
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Wanda Nara gözyaşlarını tutamadı! "Doktorlar..."

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, İtalyan televizyonunda ailesinden ve fiziksel yıpranmasından bahsetti.

Wanda Nara gözyaşlarını tutamadı! "Doktorlar..."

"ÇOK YORUCU"

Çok yorulduğunu ifade eden Wanda Nara, "Her bir koreografiyi gerçekleştirebilmek için yapılan antrenmanlar çok yorucu. gerçekten gücüm kalmıyor. Provaları bitirdiğimde yorgun oluyor. Provalar, saatlerce sürüyor"

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara bir süre önce ülkesinde yayınlanan yarışma programı için Türkiye'den ayrılmıştı.

Wanda Nara gözyaşlarını tutamadı! "Doktorlar..."

'AĞLAMAK İSTEMİYORUM'

Ailesi hakkında konuşan Wanda Nara, "Geçen hafta eve geri döndüm. Orada üç gün kaldım. Ağlamak istemiyorum. Çok üzgünüm. En küçük kızım okuldan iki yazılı sonucuyla geldi. Birinden 2, diğerinden 1 almış. 'Sen burada olmadığın için böyle oldu' dedi. Ailemi gerçekten çok özlüyorum." ifadelerini kullandı ve bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Wanda Nara gözyaşlarını tutamadı! "Doktorlar..."

"DOKTORLAR 'DANS EDEBİLİRSİN' DEDİ"

Wanda, "Eğer dans ediyorsam, bu iyi olduğumu göstermek içindir. Teklifi aldığımda açıkçası durumum çoktan stabil hale gelmişti.

Wanda Nara gözyaşlarını tutamadı! "Doktorlar..."

Ben de tedavi gördüğüm doktorlara, bu yarışmaya katılıp katılamayacağımı sordum. Bu konuda onların onayını aldım. Gerçek şu ki iyiyim ama hastalığım nedeniyle biraz yorgunum" dedi.

Wanda Nara gözyaşlarını tutamadı! "Doktorlar..."

İşte Wanda Nara'nın duygulandığı o an...

DİĞER
Dünya devleri milli yıldız için Juventus’un kapısında yatıyor! Kenan Yıldız’ın dudak uçuklatacak bonservis bedeli belli oldu…
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partiden ihraç edildi! Dikbayır'dan bomba açıklamalar: Tacizden yıpratmaya kadar düştüler
Samsunspor bir üst turda!
Antalyaspor zorlanmadan turladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mauro Icardi: Bileğimdeki Türk bayrağı...
Performansının sırrı belli oldu! Yönetim...
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ!
Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (5 Aralık 2023)
Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (5 Aralık 2023)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Wolverhampton tek attı 3 aldı! Wolverhampton tek attı 3 aldı! 00:30
Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! Beşiktaş'a Brezilyalı stoper! 00:10
Wanda Nara gözyaşlarını tutamadı! "Doktorlar..." Wanda Nara gözyaşlarını tutamadı! "Doktorlar..." 23:53
Alanyaspor tek golle turladı! Alanyaspor tek golle turladı! 22:51
A. Efes'ten kritik galibiyet! A. Efes'ten kritik galibiyet! 22:20
Eczacıbaşı set vermeden kazandı! Eczacıbaşı set vermeden kazandı! 21:02
Daha Eski
Samsunspor bir üst turda! Samsunspor bir üst turda! 20:51
Volkan Demirel'in cezası belli oldu Volkan Demirel'in cezası belli oldu 20:46
Alanyaspor - Kocaelispor | CANLI Alanyaspor - Kocaelispor | CANLI 20:14
F.Bahçe'ye Kent piyangosu! F.Bahçe'ye Kent piyangosu! 16:02
Fulham - Nottingham Forest maçı ne zaman? Fulham - Nottingham Forest maçı ne zaman? 16:09
Aston Villa - Manchester City maçı ne zaman? Aston Villa - Manchester City maçı ne zaman? 16:13