Haberler Galatasaray Rakipte Vavro yok

Rakipte Vavro yok

Aslan'ın Kopenhag ile oynayacağı kritik Devler Ligi maçı öncesinde Vavro krizi yaşanıyor. Tecrübeli stoper, Aarhus maçında sakatlanarak oyunu terk etmişti. Ağlayarak çıkan Vavro'nun Cimbom'a karşı forma giymesi beklenmiyor. Bu da Kopenhag'ın, savunmanın liderini kaybetmesi anlamına geliyor. Vavro'suz Kopenhag evinde Aarhus'a yenilmişti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rakipte Vavro yok
Aslan'ın Kopenhag ile oynayacağı kritik Devler Ligi maçı öncesinde Vavro krizi yaşanıyor. Tecrübeli stoper, Aarhus maçında sakatlanarak oyunu terk etmişti. Ağlayarak çıkan Vavro'nun Cimbom'a karşı forma giymesi beklenmiyor. Bu da Kopenhag'ın, savunmanın liderini kaybetmesi anlamına geliyor. Vavro'suz Kopenhag evinde Aarhus'a yenilmişti.
DİĞER
Usta sanatçı Şener Şen’in kız kardeşi meğer ünlü oyuncuymuş! Şener Şen'in kız kardeşine bir çok diziden aşinayız...
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail soykırıma devam ediyor: Gazze’de kara saldırısı genişledi
Pozisyon penaltı mı? Toroğlu yorumladı...
O pozisyonda elle müdahale var mı? Toroğlu değerlendirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da o isim 10 milyon Euro'luk teklifte yolcu!
Buruk o kritik maçlardaki savunma planını yaptı!
ÖNCE KARA BULUTLAR ARDINDAN SAĞANAK ☁ Sıcaklık düşmeye devam edecek (5 Aralık hava durumu)
📺 tv8 İZLE | tv8 frekans bilgileri | tv8 CANLI YAYIN İZLE
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bir oyuncu bazen ‘çok’ oyuncu Bir oyuncu bazen ‘çok’ oyuncu 07:38
Celta Vigo ile Cadiz yenişemedi! Celta Vigo ile Cadiz yenişemedi! 01:05
Celta Vigo ile Cadiz yenişemedi! Celta Vigo ile Cadiz yenişemedi! 01:04
Torino rahat kazandı! Torino rahat kazandı! 00:50
Torino rahat kazandı! Torino rahat kazandı! 00:48
F.Bahçe'nin Krunic teklifi belli oldu! F.Bahçe'nin Krunic teklifi belli oldu! 00:24
Daha Eski
G.Saray'da pazarlıklar sürüyor! G.Saray'da pazarlıklar sürüyor! 00:14
G.Saray'da o isim 10 milyon Euro'luk teklifte yolcu! G.Saray'da o isim 10 milyon Euro'luk teklifte yolcu! 23:59
"F.Bahçe hak etti!" "F.Bahçe hak etti!" 23:55
Şaşırtan takas teklifi! Icardi'ye karşılık... Şaşırtan takas teklifi! Icardi'ye karşılık... 23:55
Transfer müjdesi! Hocası göndermek istiyor Transfer müjdesi! Hocası göndermek istiyor 23:55
G.Saray'da şok gelişme! Zaniolo geliyor yıldız isim gidiyor G.Saray'da şok gelişme! Zaniolo geliyor yıldız isim gidiyor 23:55