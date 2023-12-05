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Rakipte Vavro yok
Aslan'ın Kopenhag ile oynayacağı kritik Devler Ligi maçı öncesinde Vavro krizi yaşanıyor. Tecrübeli stoper, Aarhus maçında sakatlanarak oyunu terk etmişti. Ağlayarak çıkan Vavro'nun Cimbom'a karşı forma giymesi beklenmiyor. Bu da Kopenhag'ın, savunmanın liderini kaybetmesi anlamına geliyor. Vavro'suz Kopenhag evinde Aarhus'a yenilmişti.
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