Aslan'a yan bakılmıyor

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını son maça taşıyan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de de tarih yazmaya devam ediyor.

HER ŞEY ONUNLA BAŞLADI

G.Saray ortaya koyduğu performansla göz kamaştırıyor. Okan Buruk'un gelişinin ardından başka bir kimliğe bürünen ve geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılılar kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezon iki kulvarda mücadele eden Cimbom, Şampiyonlar Ligi elemelerini geçip adını gruplara yazdırırken özellikle Manchester ve Bayern Münih maçlarındaki performansıyla sadece Türkiye'de değil Avrupa'da adından bahsettirdi. Yoğun fikstüre karşılık Galatasaray, Süper Lig'de de emin adımlarla yoluna devam ediyor.

SADECE HATAY'A YENİLDİ

Aslan, son olarak Pendikspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. 12 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 37 puan elde eden sarı-kırmızılı takım, 14 maçlık periyotlar itibarıyla tarihinin en iyi performansını sergiledi. Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor ve Siltaş Yapı Pendikspor'u yenerken, Kayserispor ile berabere kaldı, sadece Atakaş Hatayspor'a ise mağlup oldu.

DEPLASMANDA 19 PUAN

Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamadan yoluna devam eden G.Saray deplasmandaki başarılı performansıyla da dikkati çekiyor. Ligde konuk olarak çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi sonucunda 19 puan kazandı. İlk 8 deplasman maçları itibarıyla son 18 sezonun en iyi performansını ortaya koydu. Süper Lig'de 2005-2006 sezonunda da ilk 8 deplasman maçında 19 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, 2000-2001 sezonunda ise aynı periyotta 7 galibiyet ve bir mağlubiyet sonucunda 21 puan elde etmişti.

8 MAÇTA GOL YEMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de üç puanlı sisteme geçilen 1987-1988'den beri ilk 14 maçlar itibarıyla en az gol yediği sezonu geçiriyor. Bu sezon başarılı savunmasıyla dikkati çeken sarı-kırmızılı takım, ligin geride kalan bölümünde kalesinde sadece 8 gol gördü. Ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray, 14 maçının 8'inde rakiplerinin gol bulmasına izin vermedi. Cimbom, Süper Lig'de rakip fileleri ise 28 kez havalandırdı. Galatasaray gelecek hafta Adana Demirspor'u konuk edecek. Ardından da Kopenhag ile gruptaki final maçına çıkacak.

EVİNDE YENİLMEZ

Galatasaray taraftarı önünde de aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Son olarak Aslantepe'de Alanya'yı 4 golle uğurlayan Aslan evindeki yenilmezlik serisini 23'e çıkardı. Galatasaray, sahasındaki en son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı. Rams Park'ta oynadığı 23 karşılaşmada 21 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Bu sezon evinde oynadığı 5 lig maçından da 3 puanla ayrılmayı bildi.

NE DE OLSA AVRUPA FATİHİ

Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi grupları öncesi 3 eleme maçına çıktı. 5 galibiyet, 1 beraberlik alırken hiç yenilmedi. Tarihinde 17. kez gruplara kalmayı başardı.

2015'ten bu yana Şampiyonlar Ligi gruplarında deplasmanda gol bulamıyordu. Sarı-Kırmızılılar 8 yıl sonra ilk golünü Manchester United deplasmanında attı.

İngiltere'deki ilk galibiyetini Manchester United'a karşı aldı.

İki maçta geriye düşse de Manchester'a 6 gol atmayı başardı ve güçlü rakibinden 4 puan kopartmayı başardı.

A Grubu'nda toplamda 10 gol attı. Bitime bir maç kala turnuvanın bu aşamalarındaki en yüksek