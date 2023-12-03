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Galatasaray'dan Süper Lig'e tarihi başlangıç!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yenerek çıkışını sürdüren Galatasaray, tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 11:24
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Galatasaray'dan Süper Lig'e tarihi başlangıç!

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 12 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 37 puan elde eden sarı-kırmızılı takım, 14 maçlık periyotlar itibarıyla tarihinin en iyi performansını sergiledi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor ve Siltaş Yapı Pendikspor'u yenerken, Mondihome Kayserispor ile berabere kaldı, Atakaş Hatayspor'a ise mağlup oldu.

SON 18 SEZONUN EN İYİ DEPLASMAN PERFORMANSI

Trendyol Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamadan yoluna devam eden Galatasaray, deplasmandaki başarılı performansıyla da dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı takım, ligde konuk olarak çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 19 puan kazandı.

Galatasaray, ligde ilk 8 deplasman maçları değerlendirmeye alındığında son 18 sezonun en iyi performansını ortaya koydu.

Süper Lig'de 2005-2006 sezonunda da ilk 8 deplasman maçında 19 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, 2000-2001 sezonunda ise aynı periyotta 7 galibiyet ve bir mağlubiyet sonucunda 21 puan elde etmişti.

ÜÇ PUANLI SİSTEMDE EN AZ GOL YEDİĞİ SEZON

Galatasaray, Süper Lig'de üç puanlı sisteme geçilen 1987-1988'den beri ilk 14 maçlar itibarıyla en az gol yediği sezonu geçiriyor.

Bu sezon başarılı savunmasıyla dikkati çeken sarı-kırmızılı takım, ligin geride kalan bölümünde kalesinde sadece 8 gol gördü.

Ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray, 14 maçının 8'inde rakiplerinin gol bulmasına izin vermedi.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de rakip fileleri ise 28 kez havalandırdı.

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