Pendikspor Galatasaray | MAÇI İZLE (Pendikspor - Galatasaray maçı canlı anlatım)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçında Pendikspor'a konuk oluyor.
Sarı-kırmızılılar, ligde geçtiğimiz hafta Alanyaspor'u 4-0 mağlup ederken Pendikspor ise Başakşehir'e 4-1 mağlup oldu.
Siltaş Yapı Pendikspor - Galatasaray maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz
SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Siltaş Yapı Pendikspor - Galatasaray maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ 📜
Pendikspor: Erdem, Serkan, Berkay, Welinton, Nuno, Vukovic, Lusamba, Halil, Oscar, Gökcan, Erencan
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Kaan, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Ziyech, Tete, Kerem, Icardi