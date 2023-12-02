Haberler Galatasaray Pendikspor Galatasaray | MAÇI İZLE (Pendikspor - Galatasaray maçı canlı anlatım)

Pendikspor Galatasaray | MAÇI İZLE (Pendikspor - Galatasaray maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk oluyor. Pendikspor - Galatasaray maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 18:53 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 19:00
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Pendikspor Galatasaray | MAÇI İZLE (Pendikspor - Galatasaray maçı canlı anlatım)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçında Pendikspor'a konuk oluyor.

Sarı-kırmızılılar, ligde geçtiğimiz hafta Alanyaspor'u 4-0 mağlup ederken Pendikspor ise Başakşehir'e 4-1 mağlup oldu.

Siltaş Yapı Pendikspor - Galatasaray maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz

SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Siltaş Yapı Pendikspor - Galatasaray maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ 📜

Pendikspor: Erdem, Serkan, Berkay, Welinton, Nuno, Vukovic, Lusamba, Halil, Oscar, Gökcan, Erencan

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Kaan, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Ziyech, Tete, Kerem, Icardi

DİĞER
Gönül Dağı’ndan yürek yakan veda! İlk bölümden beri dizideydi... Başrol oyuncusu apar topar gidiyor! Duyan, gören inanamadı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan BAE dönüşü uçakta önemli açıklamalar
F.Bahçe'ye 5 isimden müjdeli haber!
Beşiktaş'ın Ankara kafilesi açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Okan Buruk: Abdülkerim ve Zaha...
G.Saray'da ayrılık resmen gerçekleşti!
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (2 Aralık Cumartesi)
SON DAKİKA BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
GTA 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına Kayserispor maçına hazır! Fırtına Kayserispor maçına hazır! 18:30
F.Bahçe evinde hata yapmadı! F.Bahçe evinde hata yapmadı! 18:24
Girona'nın rüyası sürüyor! Girona'nın rüyası sürüyor! 18:22
Eyüpspor 3 puanı 3 golle aldı! Eyüpspor 3 puanı 3 golle aldı! 18:20
G.Saray'da ayrılık resmen gerçekleşti! G.Saray'da ayrılık resmen gerçekleşti! 16:05
Montella EURO 2024 kupasıyla poz verdi! Montella EURO 2024 kupasıyla poz verdi! 16:16
Daha Eski
Fiorentina - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Fiorentina - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 16:20
Udinese - Hellas Verona maçı hangi kanalda? Udinese - Hellas Verona maçı hangi kanalda? 16:36
EuroLeague'de haftanın MVP'si belli oldu! EuroLeague'de haftanın MVP'si belli oldu! 16:38
Sassuolo - Roma maçı CANLI İZLE Sassuolo - Roma maçı CANLI İZLE 16:47
Pendikspor - G.Saray | İlk 11'ler belli oldu Pendikspor - G.Saray | İlk 11'ler belli oldu 17:17
Okan Buruk: Abdülkerim ve Zaha... Okan Buruk: Abdülkerim ve Zaha... 17:43