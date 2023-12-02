Siltaş Yapı Pendikspor 0-2 Galatasaray (GENİŞ ÖZET İZLE) - Galatasaray maçı özet izle

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk oldu.

Sarı-kırmızılılar ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Galatasaray'ın gollerini Bakambu ve Ziyech kaydetti.

Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar puanını 37 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Pendikspor ise 13 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

35'inci dakikada Galatasaray etkili geldi. Orta alanda topla buluşan Ziyech, rakiplerini geçerek sağ kanattan ceza sahası içerisine hareketlenen Tete'yi gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içerisinde topu kontrolü sonrası sert vuruşunda topu kaleci Erdem Canpolat kornere çeldi.

42'nci dakikada Pendikspor'da Romero'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa iyi yükselen Vukovic'in kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

44'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içerisine doğru ortasını yaptı. Ceza sahası içi sağ çaprazında müsait olan Ziyech, gelen topa bekletmeden vurdu fakat topa savunmada Sequeira ayak koydu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

57'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Oliveira'nın ortasında ceza sahası içerisinde Ziyech topa kafayla dokunmak istedi fakat top Erdem Canpolat'ta kaldı.

59'uncu dakikada sol kanattan topla hareketlenen Barış Alper Yılmaz, ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vurdu fakat kaleci Erdem Canpolat topun kontrolünü sağladı.

63'üncü dakikada Galatasaray Ziyech ile etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, rakibini geçtikten sonra ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top savunmadan sekti. Seken topu önünde bulan Ziyech, ceza sahası dışı sol çaprazından sert vurdu fakat top direğin yanından dışarıya çıktı.

69'uncu dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Ceza sahası dışı sol çaprazında Mertens'in sert şutunda kaleci Erdem Canpolat topu sektirdi. Dönen topa ceza sahası içerisinde iyi yükselen Bakambu'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

82'nci dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Torreira'nın pasıyla orta alanda topla buluşan Ziyech'in uzaktan sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

90+3'üncü dakikada Galatasaray'da sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Bu oyuncunun direkt kaleye gönderdiği top üst direkten dışarıya çıktı.

KEREM AKTÜRKOĞLU 2 MAÇ SONRA 11'DE

Okan Buruk, milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nu 2 maç sonra ilk 11'de oynattı.

Son 2 sezondur takımın en istikrarlı futbolcularından Kerem, dinlenmek istediği için ligin 13. haftasındaki Corendon Alanyaspor mücadelesinde ilk 11'de forma giymedi. Kerem, Manchester United müsabakasında da yedekler arasında bekledi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, 2 maçın ardından ilk 11'e aldığı Kerem'i bu sezonun genelinde kullandığı 10 numara pozisyonunun aksine sol kanatta görevlendirdi.

ÇOCUKLARIN İLGİ ODAĞI ICARDİ

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, karşılaşma öncesi seremoniye çıkan çocuklardan büyük ilgi gördü.

Seremoniye futbolcuların ellerinden tutarak çıkan çocuklar, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Icardi'nin etrafını sardı. Birçok statta benzer davranışla karşılaşan Icardi, kendisine sarılan çocuklara yakın ilgi gösterdi.

BALKONLAR TRİBÜNE DÖNDÜ

Pendikspor-Galatasaray karşılaşmasını civardaki balkon ve pencerelerden birçok futbolsever izledi.

Pendik'te 1960 kişi kapasiteli butik stadın zemini, etraftaki binaların balkon ve pencerelerinden rahat bir şekilde görünüyor. Karşılaşma için stada gelmeyen futbolseverler, bu binalardan karşılaşmayı seyretti.