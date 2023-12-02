Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! Kaan Ayhan'ın son durumu ne? Fotomac.com.tr'ye konuştu

Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! Kaan Ayhan'ın son durumu ne? Fotomac.com.tr'ye konuştu

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor deplasmanına çıkan Galatasaray mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın sonlarına doğru sakatlanarak oyundan çıkan Kaan Ayhan'ın son durumuyla ilgili olarak fotomac.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 22:57
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Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! Kaan Ayhan'ın son durumu ne? Fotomac.com.tr'ye konuştu

Galatasaray, Süper Lig 14. hafta maçında konuğu olduğu Pendikspor'u 49. dakikada Bakambu ve 82. dakikada Ziyech'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Mücadelenin 78. dakikasında sarı kırmızılı ekipten Kaan Ayhan sakatlığı sebebiyle yerini Kerem Demirbay'a bıraktı.

Mücadele sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kaan Ayhan'ın son durumuyla ilgili olarak fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'ye konuştu.

Yıldız ismi ağrısı olduğu için oyundan aldığını belirten Buruk şunları söyledi:

"Kaan'ı ağrısı olduğu için oyundan çıkarttım. Maçın son bölümüydü zaten. Durumu ciddi değil."

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