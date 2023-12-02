Icardi hazır

Galatasaray'ın Pendikspor ile oynayacağı karşılaşmada en uçta her zaman olduğu gibi Icardi olacak. Arjantinli yıldız, Süper Lig'de kaydettiği 11 golle zirvede yer alıyor. 30 yaşındaki futbolcu bugün oynanacak karşılaşmada gol veya goller atarak hem Cimbom'a 3 puan kazandırmayı hem de krallık yarışında yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Okan Buruk kanat ve beklerin tecrübeli oyuncuyu daha fazla beslemesi için özel planlar hazırlıyor. Sakatlığı döneminde 4 maçlık suskunluğunu Alanyaspor mücadelesinde 1 gol, 2 asistle bozan Icardi, Manchester United karşılaşmasını boş geçmişti. Hedefi Pendik maçında yeniden golle buluşmak.