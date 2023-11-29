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GALATASARAY - MANCHESTER UNITED MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta müsabakasında temsilcimiz Galatasaray, Rams Park'ta Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 4 puanla 3. sırada yer alıyor.. Manchester United'ın ise grupta 3 puanla son sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde İngiliz devi Manchester United'ı yenerek gruptan çıkma şansını son maça taşımak istiyor. Galatasaray - Manchester United maçı için taraftarlardan yoğun ilgi beklenirken, mücadele öncesi taraftarlar karşılaşmanın ilk 11'lerini ve mücadelenin canlı yayın bilgilerini araştırıyorlar. Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 19:35 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 19:48
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GALATASARAY - MANCHESTER UNITED MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta müsabakasında temsilcimiz Galatasaray, Rams Park'ta Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

GALATASARAY- MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Manchester United maçı 29 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak. Mücadeleyi EXXEN'den canlı izleyebilirsiniz.

GALATASARAY- MANCHESTER UNITED MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Angelino, Ndombele, Torreira, Zaha, Mertens, Ziyech, Icardi.

Manchester United: Onana, Wan Bissaka, Maguire, Lindelöf, Shaw, Amrabat, McTominay, Bruno Fernandes, Antony, Garnacho, Hojlund.

GALATASARAY'DA DAVINSON SANCHEZ YOK!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Alanyaspor müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan Davinson Sanchez sakatlığı sebebiyle Manchester United maçında süre alamayacak. Davinson Sanchez'in çekilen MR'ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edildi.

MANCHESTER UNITED'DA EKSİK ÇOK!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Manchester United oldukça kritik bir müsabakaya çıkacak. Eriksen, Casemiro, Martinez, Rashford Galatasaray'a karşı kesin olarak forma giyemeyecek. Rasmus Höjlünd'un ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.

İSPANYOL HAKEM DÜDÜK ÇALACAK!

UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto yapacak. Maçın dördüncü hakemi Guillermo Cuadra olacak. Öte yandan müsabakanın VAR koltuğunda ise yine İspanya'dan Ricardo de Burgos oturacak.

GALATASARAY EVİNDE KAYBETMEDİ

Galatasaray, Manchester United ile sahasında oynadığı 3 maçta da mağlup olmadı. İki takım, aralarındaki maçlarda, 4 maçı İngiltere'de, 3 maçı ise İstanbul'da yaptı. Galatasaray, ev sahipliğinde yapılan karşılaşmalarda kalesini gole kapatmayı başardı. Maçlardan 1'ini 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, diğer ikisini 0-0 beraberlikle tamamladı.

GALATASARAY TARAFTARLARI KOREOGRAFİ YAPACAK!

Önemli maçlar öncesinde yapılan koreografilerle dikkatleri üzerine çeken Ultraslan taraftar grubu Manchester United maçı için de özel hazırlanıyor. Dev mücadele öncesinde Galatasaray taraftarları tarafından hazırlanan özel koreografi yapılacak. Galatasaray taraftarı bu koreografi ile Manchester United'ı baskı altına almayı hedefliyor.

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