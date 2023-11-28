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Galatasaray Mustafa Cengiz'i andı

Galatasaray Kulübü, eski başkanlardan Mustafa Cengiz'in vefatının 2. yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 14:15
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Galatasaray Mustafa Cengiz'i andı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Mustafa Cengiz'i, aramızdan ayrılışının 2. yıl dönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Mustafa Cengiz'in Ulus Mezarlığı'ndaki kabri başında da ailesi ve sevenlerinin katılımıyla bir anma töreni gerçekleştirildi.

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