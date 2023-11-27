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Galatasaray'dan dikkat çeken istatistik! Manchester United'a karşı...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında 29 Kasım Çarşamba günü İngiltere temsilcisi Manchester United'ı konuk edecek Galatasaray, rakibine karşı sahasındaki üstünlüğüyle dikkati çekiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 11:08
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Galatasaray'dan dikkat çeken istatistik! Manchester United'a karşı...

Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı futbol takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında 312 kez mücadele etti. Tarihinde UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferleri bulunan Galatasaray, tüm kulvarlarda 312 müsabakada 112 galibiyet, 83 beraberlik ve 117 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupaları tarihinde İngiltere temsilcileriyle ise 22 kez karşı karşıya geldi. İlk olarak 1978-1979 sezonunda West Bromwich Albion ile karşılaşan Galatasaray, sonrasında Manchester United, Chelsea, Leeds United, Arsenal ve Liverpool ile mücadele etti. "Cimbom", söz konusu maçlarda 4 galibiyet, 8 beraberlik alırken, 10 yenilgi gördü.

EN FAZLA MANCHESTER UNİTED'LA RAKİP OLDU

Galatasaray, İngiliz takımları arasında en fazla maçı, yarın karşılaşacağı Manchester United ile yaptı.

İki ekip arasında tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 7 mücadelede takımlar, ikişer kez güldü. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu rekabette sarı-kırmızılılar, 7 gol bulabildi. İngiliz temsilcisi ise 10 gol attı.

Galatasaray, İngiliz rakiplerinden Liverpool ve Chelsea ile dörder, Arsenal ile 3, West Bromwich Albion ve Leeds United ile ikişer kez karşılaştı.

SAHASINDA MANCHESTER UNITED'A HİÇ KAYBETMEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, Manchester United ile iç sahada yaptığı 3 maçta da mağlup olmadı.

İki takım, aralarındaki rekabette 4 maçı İngiltere'de, 3 müsabakayı ise İstanbul'da yaptı. Galatasaray, ev sahipliğinde yapılan karşılaşmalarda kalesini gole kapatmayı başardı.

Maçlardan 1'ini 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, diğer ikisini 0-0 beraberlikle tamamladı.

MANCHESTER UNİTED İLE TARİHİ MAÇ

Sarı-kırmızılı ekibin Manchester United ile 1993-1994 sezonunda yaptığı maç, Türk futbol tarihine geçen klasiklerden oldu.

İki takım tarihlerinde ilk kez 1993'te UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda karşı karşıya geldi. Eşleşmenin favorisi olarak gösterilen "Kırmızılar" karşısında ilk maçta deplasmandan 3-3'lük beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, rövanş maçını 0-0 tamamlayarak tur atladı.

Bu sonuçla Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını 8 takım arasına yazdırırken, Manchester United'ın elenmesi Avrupa futbolunda büyük sürpriz olarak yorumlandı.

GALATASARAY-MANCHESTER UNİTED REKABETİ

Sarı-kırmızılı takımın UEFA organizasyonlarında Manchester United ile yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Tarih Organizasyon Maç Skor
20 Ekim 1993 Şampiyonlar Ligi Manchester United-Galatasaray 3-3
3 Kasım 1993 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 0-0
28 Eylül 1994 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 0-0
7 Aralık 1994 Şampiyonlar Ligi Manchester United-Galatasaray 4-0
19 Eylül 2012 Şampiyonlar Ligi Manchester United-Galatasaray 1-0
20 Kasım 2012 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 1-0
3 Ekim 2023 Şampiyonlar Ligi Manchester United-Galatasaray 2-3

"KIRMIZILAR"IN TÜRKİYE PERFORMANSI

Manchester United, Türk takımlarıyla deplasmanda yaptığı maçlarda istediği sonuçları alamadı.

Türkiye'de çıktığı 9 maçta 3 galibiyet alabilen İngiliz ekibi, 2 müsabakadan beraberlik, 4 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Söz konusu mücadelelerde 8 gol atan Manchester United, 8 gole engel olamadı.

Manchester United'ın Türkiye'de karşılaştığı takımlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Beşiktaş: 0-1

Fenerbahçe: 2-1, 3-0, 0-2

Galatasaray: 1-0, 0-0, 0-0

İstanbul Başakşehir: 2-1

Bursaspor: 0-3

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