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Galatasaray'da Ndombele gerçeği! Yönetimle görüştü ve...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın İngiliz ekibi Tottenham'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Tanguy Ndombele, sergilediği performansla beklentilerin aşağısına kalmıştı. Ocak ayında takımdan ayrılması gündeme gelen Ndombele, milli ara sonrası Alanyaspor maçına ilk 11'de çıktı. Galatasaray'daki son durumu merak konusu olan yıldız oyuncu hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
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Galatasaray'da Ndombele gerçeği! Yönetimle görüştü ve...

Bu sezon yeni transferler arasında en geride kalan isim Tanguy Ndombele oldu.

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Galatasaray'da Ndombele gerçeği! Yönetimle görüştü ve...

Fiziki yapısı nedeniyle eleştirilen Ndombele, performansıyla da tepki çekmişti.

Galatasaray'da Ndombele gerçeği! Yönetimle görüştü ve...

Deneyimli orta saha, kendisine yönelik eleştirilerden oldukça etkilendi.

Galatasaray'da Ndombele gerçeği! Yönetimle görüştü ve...

Fransız oyuncu ayrılığın kıyısında dolaşırken, milli ara son şansı olarak gösterildi.

Galatasaray'da Ndombele gerçeği! Yönetimle görüştü ve...

MİLLİ ARAYI İYİ DEĞERLENDİRDİ!
Eleştiri oklarının hedefinde olan Ndombele, milli ara nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirdi.

Galatasaray'da Ndombele gerçeği! Yönetimle görüştü ve...

YÖNETİMLE ÖZEL GÖRÜŞMELER YAPTI!
Sabah'ın haberine göre; Teknik direktör Okan Buruk ve Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur bu süreçte Ndombele ile özel görüşmeler yaptı.

Galatasaray'da Ndombele gerçeği! Yönetimle görüştü ve...

'BİR AN ÖNCE TOPARLANMALISIN'
"Bir an önce toparlanmalısın" mesajını alan Fransız orta saha, hem hocası Buruk'a hem de Timur'a, "Devre arasında G.Saray'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Kendimi göstereceğim ve takımda kalacağım" diyerek sosyal medyada hakkında çıkan eleştirilere cevap vereceğini söyledi.

Galatasaray'da Ndombele gerçeği! Yönetimle görüştü ve...

Beslenmesine dikkat eden Ndombele, iki haftada 3 buçuk kilo verdi ve 81'e ulaşıp neredeyse ideal kilosuna kavuştu.

Galatasaray'da Ndombele gerçeği! Yönetimle görüştü ve...

ALANYASPOR'DA İLK 11'DE YER ALDI!
Antrenmanlardaki istekli görüntüsüyle dikkat çeken Ndombele, Alanyaspor maçında ilk 11'e girdi.

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