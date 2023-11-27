Galatasaray'da Ndombele gerçeği! Yönetimle görüştü ve...

Bu sezon yeni transferler arasında en geride kalan isim Tanguy Ndombele oldu.
Bu sezon yeni transferler arasında en geride kalan isim Tanguy Ndombele oldu.
Fiziki yapısı nedeniyle eleştirilen Ndombele, performansıyla da tepki çekmişti.
Deneyimli orta saha, kendisine yönelik eleştirilerden oldukça etkilendi.
Fransız oyuncu ayrılığın kıyısında dolaşırken, milli ara son şansı olarak gösterildi.
MİLLİ ARAYI İYİ DEĞERLENDİRDİ!
Eleştiri oklarının hedefinde olan Ndombele, milli ara nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirdi.
YÖNETİMLE ÖZEL GÖRÜŞMELER YAPTI!
Sabah'ın haberine göre; Teknik direktör Okan Buruk ve Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur bu süreçte Ndombele ile özel görüşmeler yaptı.
'BİR AN ÖNCE TOPARLANMALISIN'
"Bir an önce toparlanmalısın" mesajını alan Fransız orta saha, hem hocası Buruk'a hem de Timur'a, "Devre arasında G.Saray'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Kendimi göstereceğim ve takımda kalacağım" diyerek sosyal medyada hakkında çıkan eleştirilere cevap vereceğini söyledi.
Beslenmesine dikkat eden Ndombele, iki haftada 3 buçuk kilo verdi ve 81'e ulaşıp neredeyse ideal kilosuna kavuştu.
ALANYASPOR'DA İLK 11'DE YER ALDI!
Antrenmanlardaki istekli görüntüsüyle dikkat çeken Ndombele, Alanyaspor maçında ilk 11'e girdi.
Yıldız futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un verdiği şansı iyi değerlendirdi.
90 dakika sahada kalan Ndombele, performansıyla sınıfı geçti.