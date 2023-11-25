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Galatasaray evinde yenilmiyor!

Galatasaray, Rams Park’ta son olarak Giresun’a kaybetmişti O tarihten bu yana çıktığı 22 maçta bileği hiç bükülmedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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Galatasaray evinde yenilmiyor!

Galatasaraybugün sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Okan Buruk ve öğrencileri iç saha maçlarında müthiş bir grafik elde ettiler. Geçen sezon Giresunspor'a kaybeden Galatasaray, ardından evinde çıktığı 22 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Aslan söz konusu karşılaşmalarda 20 defa sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Sadece 2 beraberlik aldı. Cimbom bugün de 50 bin taraftarının desteğiyle bir kez daha Rams Park'ta 3 puanı cebine koyarak yoluna devam etmeyi ve Manchester United karşılaşmasına morali gitmeyi hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk da hedeflerinin yine galibiyet olduğunu söyledi.

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