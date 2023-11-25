Galatasaray 4 - 0 Corendon Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ve Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Rams Park'ta oynanan maça hızlı başlayan Cimbom, 8. dakikada Mauro Icardi ile direğe takıldı.

Mauro Icardi, 37. dakikada bulduğu pozisyonu bu kez gole çevirerek skoru 1-0'a getirdi.

Oyun hakimiyetini elinde bulunduran Galatasaray, 45. dakikada Dries Mertens ile skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Cimbom'da 59. dakikada yine Mertens sahneye çıktı ve farkı 3'e çıkardı.

70. dakikada farkı 4'e çıkaran golü Wilfried Zaha kaydetti ve sarı-kırmızılılar sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 34'e yükselten Cimbom, maç fazlasıyla Trendyol Süper Lig'de zirveye oturdu.

Üst üste 5. mağlubiyetini alan Corendon Alanyaspor ise 10 puanda kaldı.