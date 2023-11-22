TRANSFER HABERİ: Real Madrid'den Mauro Icardi bombası! İşte o teklif

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi'ye sürpriz bir talip çıktı.
Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi'ye sürpriz bir talip çıktı.
Yaz transfer döneminde PSG'den kadroya katılan Icardi, sarı-kırmızılıların hücumdaki en önemli kozu konumunda.
Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmez isimleri arasında olan golcü futbolcu, performansıyla taraftarın da sevgilisi olmuş durumda.
Sergilediği futbolla beğeni toplayan Icardi, sahaya koyduğu karakterle de dikkat çekiyor.
Deneyimli santrfor, milli ara öncesi yaşadığı sakatlığa rağmen iğneyle oynamaya devam ederek elinden gelen fedakarlığı yaptı.
Milli arada sakatlığını atlatan Mauro Icardi, tam anlamıyla hazır hale geldi.
REAL MADRID TALİP OLDU!
Galatasaray'da takımın en büyük yıldızı konumundaki Mauro Icardi'ye İspanyol devi Real Madrid talip oldu.
VINICIUS YERİNE ICARDI!
Tuttomercato'da yer alan habere göre; Vinicius Junior'un sakatlığı sonrası ocak ayı için forvet arayışlarına başlayan eflatun-beyazlılar, gözünü Arjantinli hücum oyuncusuna çevirdi.
VINICIUS'U DAVINSON SAKATLADI!
Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, Galatasaray'da forma giyen Davinson Sanchez ile girdiği mücadele sonrası sakatlandı.
Vinicius Junior, Brezilya'nın Kolombiya ile oynadığı maçın 27. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Davinson Sanchez'in kayarak müdahalesi sonrası yerde kalan Brezilyalı futbolcunun tendonlarında zorlanmaya bağlı olarak arka baldırında yırtık tespit edildi.
Real Madrid'den yapılan açıklamada; Vinicius'un 2.5 ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.
Kadroda ilk forvet olarak Joselu'nun kaldığı Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yönetime Icardi ismini verdiği iddia edildi.
15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF...
Ancelotti'nin özellikle kadrosunda görmek istediği Mauro Icardi için Real Madrid yönetiminin hazırlıklara başladığı belirtildi.
Eflatun-beyazlı yönetimin transfer teklifi olarak 15 milyon euro'ya kadar çıkabileceği öne sürüldü.