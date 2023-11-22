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TRANSFER HABERİ: Real Madrid'den Mauro Icardi bombası! İşte o teklif

Son dakika spor haberi: Real Madrid'de Vinicius Junior'un sakatlanmasının ardından golcü operasyonu için düğmeye basıldı. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yönetime Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin ismini verdiği iddia edildi. Transferde düğmeye basan eflatun-beyazlılar, Arjantinli golcü için teklifini hazırladı. İşte flaş gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 22:17
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BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Real Madrid'den Mauro Icardi bombası! İşte o teklif

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi'ye sürpriz bir talip çıktı.

TRANSFER HABERİ: Real Madrid'den Mauro Icardi bombası! İşte o teklif

Yaz transfer döneminde PSG'den kadroya katılan Icardi, sarı-kırmızılıların hücumdaki en önemli kozu konumunda.

TRANSFER HABERİ: Real Madrid'den Mauro Icardi bombası! İşte o teklif

Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmez isimleri arasında olan golcü futbolcu, performansıyla taraftarın da sevgilisi olmuş durumda.

TRANSFER HABERİ: Real Madrid'den Mauro Icardi bombası! İşte o teklif

Sergilediği futbolla beğeni toplayan Icardi, sahaya koyduğu karakterle de dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ: Real Madrid'den Mauro Icardi bombası! İşte o teklif

Deneyimli santrfor, milli ara öncesi yaşadığı sakatlığa rağmen iğneyle oynamaya devam ederek elinden gelen fedakarlığı yaptı.

TRANSFER HABERİ: Real Madrid'den Mauro Icardi bombası! İşte o teklif

Milli arada sakatlığını atlatan Mauro Icardi, tam anlamıyla hazır hale geldi.

TRANSFER HABERİ: Real Madrid'den Mauro Icardi bombası! İşte o teklif

REAL MADRID TALİP OLDU!
Galatasaray'da takımın en büyük yıldızı konumundaki Mauro Icardi'ye İspanyol devi Real Madrid talip oldu.

TRANSFER HABERİ: Real Madrid'den Mauro Icardi bombası! İşte o teklif

VINICIUS YERİNE ICARDI!
Tuttomercato'da yer alan habere göre; Vinicius Junior'un sakatlığı sonrası ocak ayı için forvet arayışlarına başlayan eflatun-beyazlılar, gözünü Arjantinli hücum oyuncusuna çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Real Madrid'den Mauro Icardi bombası! İşte o teklif

VINICIUS'U DAVINSON SAKATLADI!
Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, Galatasaray'da forma giyen Davinson Sanchez ile girdiği mücadele sonrası sakatlandı.

TRANSFER HABERİ: Real Madrid'den Mauro Icardi bombası! İşte o teklif

Vinicius Junior, Brezilya'nın Kolombiya ile oynadığı maçın 27. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

TRANSFER HABERİ: Real Madrid'den Mauro Icardi bombası! İşte o teklif

Davinson Sanchez'in kayarak müdahalesi sonrası yerde kalan Brezilyalı futbolcunun tendonlarında zorlanmaya bağlı olarak arka baldırında yırtık tespit edildi.

TRANSFER HABERİ: Real Madrid'den Mauro Icardi bombası! İşte o teklif

Real Madrid'den yapılan açıklamada; Vinicius'un 2.5 ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Real Madrid'den Mauro Icardi bombası! İşte o teklif

Kadroda ilk forvet olarak Joselu'nun kaldığı Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yönetime Icardi ismini verdiği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Real Madrid'den Mauro Icardi bombası! İşte o teklif

15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF...
Ancelotti'nin özellikle kadrosunda görmek istediği Mauro Icardi için Real Madrid yönetiminin hazırlıklara başladığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Real Madrid'den Mauro Icardi bombası! İşte o teklif

Eflatun-beyazlı yönetimin transfer teklifi olarak 15 milyon euro'ya kadar çıkabileceği öne sürüldü.

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