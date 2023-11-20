GALATASARAY HABERLERİ - Transferler o maçlara bağlı! Tam 45.5 milyon Euro...

Bu sezon Avrupa'da başarı elde etmek için yüksek bütçeli, yıldızlarla dolu bir kadro kuran Galatasaray hedeflerine adım adım ilerliyor. Şampiyonlar Ligi'nde iki eleme turu ve bir play-off geçerek grup aşamasına kalan sarı-kırmızılı takım şimdi de adını son 16'ya yazdırmak istiyor. A Grubu'na Kopenhag beraberliği ve Manchester United zaferiyle giriş yapan Galatasaray, Bayern Münih'e karşı iki maçta da çok iyi bir futbol ortaya koysa da yenilmekten kurtulamadı. 4 puanı bulunan ve averajla 3. sırada yer alan sarı-kırmızılı takımın Devler Ligi'nde 2 maçı kaldı. 29 Kasım'da Manchester United'ı konuk edecek olan Galatasaray, 12 Aralık'ta ise Kopenhag karşılaşması için Danimarka'ya gidecek.

SON 16 TURU ÇOK YAKIN

Galatasaray iki maçta da galibiyet hedefliyor. Sarıkırmızılı takım, iki maçı da kazanması halinde adını direkt üst tura yazdıracak. Hem kulüp olarak Avrupa'da büyük bir atılım gerçekleştirecek hem de ülke tanıtımına katkı yapacak. Bunun yanı sıra önemli de bir gelirin sahibi olacak. İki maçta iki galibiyet alması halinde 5.6 milyon euro kazanacak. Ayrıca son 16 turuna yükseldiği için 9.6 milyon euro daha kasasına koyacak. Böylece Galatasaray, 2 galibiyet karşılığında toplam 15.2 milyon euro; günümüz kuruyla 476 milyon TL ekstra gelir elde edecek. Böylece hem son 16 turuna yükselecek hem de iki sezondur yaptığı yatırımların karşılığını da almış olacak.

38 GÜNDE 9 MAÇA ÇIKACAK

G.Saray, milli ara sonrası Alanyaspor'la başlayıp Fenerbahçe ile sona erecek zorlu bir periyoda girecek. Devre arası tatili öncesinde 38 günde tam 9 karşılaşmaya çıkacak ve bu da ortalama 4 günde bir maç yapması anlamına geliyor. Bu maçların 5'ini dış sahada oynayacak. 9 karşılaşma sonunda ligdeki ve Avrupa'daki gidişatını belirleyecek. Ayrıca Fenerbahçe'yi saf dışı bırakabilirse müzesine de bir Süper Kupa daha götürme şansı bulunuyor.