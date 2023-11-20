Galatasaray'a dev gelir! İşte kasaya girecek rakam

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile mücadele ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile mücadele ediyor.
Sarı-kırmızılılar, gruptaki ilk maçında Kopenhag'ı ağırladı.
Cimbom, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Gruptaki ikinci maçında Manchester United'a konuk olan Galatasaray, Old Trafford'da tarihi bir zafere imza attı.
Sarı-kırmızılılar, iki kez geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Aslan, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Bayern Münih'i konuk etti.
Sarı-kırmızılılar rakibine 3-1 mağlup olarak gruptaki ilk yenilgisini aldı.
Galatasaray gruptaki dördüncü maçında Bayern Münih ile bu kez Allianz Arena'da karşılaştı.
Cimbom rakibine 2-1 yenilerek dördüncü haftayı puansız kapattı.
A Grubu'na Kopenhag beraberliği ve Manchester United zaferiyle giriş yapan Galatasaray, Bayern Münih'e karşı iki maçta da çok iyi bir futbol ortaya koysa da yenilmekten kurtulamadı.
4 puanı bulunan ve averajla 3. sırada yer alan sarı-kırmızılı takımın Devler Ligi'nde 2 maçı kaldı.
29 Kasım'da Manchester United'ı konuk edecek olan Galatasaray, 12 Aralık'ta ise Kopenhag karşılaşması için Danimarka'ya gidecek.
Sarı-kırmızılılar iki maçta da galibiyet hedefliyor.
Cimbom, iki maçı da kazanması halinde adını direkt üst tura yazdıracak.
476 MİLYON TL GELİR
Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray önemli de bir gelirin sahibi olacak. İki maçta iki galibiyet alması halinde 5.6 milyon Euro kazanacak.
Ayrıca son 16 turuna yükseldiği için 9.6 milyon Euro daha kasasına koyacak.
Böylece Galatasaray, 2 galibiyet karşılığında toplam 15.2 milyon Euro; günümüz kuruyla 476 milyon TL ekstra gelir elde edecek.