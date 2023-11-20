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Galatasaray'a dev gelir! İşte kasaya girecek rakam

Son dakika Galatasaray haberleri: Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, A Grubu'nda Manchester United ve Kopenhag ile iki kritik maça çıkacak. Sarı-kırmızılılar, üst tura çıkma yolunda büyük öneme sahip olan karşılaşmaları kazanırsa ciddi bir gelirin sahibi olacak. İşte o rakam... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 15:36
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Galatasaray'a dev gelir! İşte kasaya girecek rakam

Gruptaki ikinci maçında Manchester United'a konuk olan Galatasaray, Old Trafford'da tarihi bir zafere imza attı.

Galatasaray'a dev gelir! İşte kasaya girecek rakam

Sarı-kırmızılılar, iki kez geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray'a dev gelir! İşte kasaya girecek rakam

Aslan, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Bayern Münih'i konuk etti.

Galatasaray'a dev gelir! İşte kasaya girecek rakam

Sarı-kırmızılılar rakibine 3-1 mağlup olarak gruptaki ilk yenilgisini aldı.

Galatasaray'a dev gelir! İşte kasaya girecek rakam

Galatasaray gruptaki dördüncü maçında Bayern Münih ile bu kez Allianz Arena'da karşılaştı.

Galatasaray'a dev gelir! İşte kasaya girecek rakam

Cimbom rakibine 2-1 yenilerek dördüncü haftayı puansız kapattı.

Galatasaray'a dev gelir! İşte kasaya girecek rakam

Sarı-kırmızılılar iki maçta da galibiyet hedefliyor.

Galatasaray'a dev gelir! İşte kasaya girecek rakam

Cimbom, iki maçı da kazanması halinde adını direkt üst tura yazdıracak.

Galatasaray'a dev gelir! İşte kasaya girecek rakam

476 MİLYON TL GELİR

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray önemli de bir gelirin sahibi olacak. İki maçta iki galibiyet alması halinde 5.6 milyon Euro kazanacak.

Galatasaray'a dev gelir! İşte kasaya girecek rakam

Ayrıca son 16 turuna yükseldiği için 9.6 milyon Euro daha kasasına koyacak.

Galatasaray'a dev gelir! İşte kasaya girecek rakam

Böylece Galatasaray, 2 galibiyet karşılığında toplam 15.2 milyon Euro; günümüz kuruyla 476 milyon TL ekstra gelir elde edecek.

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