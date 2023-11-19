Eren'e hayran

Galatasaray devre arasında en az 3 transfer birden yapacak. 6 numara, sol bek ve kanata takviye yapılması beklenirken teknik direktör Okan Buruk'un kanat transferi için bu sezon Bundesliga'da başarılı bir performans ortaya koyan Eren Dinkçi'yi istediği ifade edildi. Werder Bremen'den kiralık olarak Heidenheim'a giden Eren, 5 gol atıp, 1 asist yapma başarısı gösterdi. Adı geçtiğimiz dönemlerde bir süre İtalya'nın dev ekipleri Juventus ve İnter ile de anılan yıldız futbolcu, takımının en golcü 3 futbolcusundan biri... Buruk'un takımında görmek istediği 21 yaşındaki futbolcu için devre arasında görüşmeler yapılacak. Türkiye U19 Milli Takımı'nda da 1 maç görev alan, U20 kategorisinde Almanya formasını terleten Eren Dinkçi, Türkiye'den teklif gelmesi halinde tercihini ay-yıldızdan yana kullanmayı planlıyor.

Bonservisi Werder Bremen'de bulunan ve bu sezon Heidenheim forması giyen yıldız isim için devre arası teklif yapılacak. Eren'in güncel piyasa değeri 3 milyon Euro...