Haberler Galatasaray Eren'e hayran

Eren'e hayran

Okan Buruk’un gönlündeki isim ortaya çıktı. Başarılı çalıştırıcının, Heidenheim’de kiralık oynayan Eren Dinkçi’yi çok istediği öğrenildi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eren'e hayran

Galatasaray devre arasında en az 3 transfer birden yapacak. 6 numara, sol bek ve kanata takviye yapılması beklenirken teknik direktör Okan Buruk'un kanat transferi için bu sezon Bundesliga'da başarılı bir performans ortaya koyan Eren Dinkçi'yi istediği ifade edildi. Werder Bremen'den kiralık olarak Heidenheim'a giden Eren, 5 gol atıp, 1 asist yapma başarısı gösterdi. Adı geçtiğimiz dönemlerde bir süre İtalya'nın dev ekipleri Juventus ve İnter ile de anılan yıldız futbolcu, takımının en golcü 3 futbolcusundan biri... Buruk'un takımında görmek istediği 21 yaşındaki futbolcu için devre arasında görüşmeler yapılacak. Türkiye U19 Milli Takımı'nda da 1 maç görev alan, U20 kategorisinde Almanya formasını terleten Eren Dinkçi, Türkiye'den teklif gelmesi halinde tercihini ay-yıldızdan yana kullanmayı planlıyor.

Bonservisi Werder Bremen'de bulunan ve bu sezon Heidenheim forması giyen yıldız isim için devre arası teklif yapılacak. Eren'in güncel piyasa değeri 3 milyon Euro...

DİĞER
Estetiksiz ünlü mü kaldı derken o çıktı! Meğer doğal güzellikmiş... "Asla yaptırmam" diyor çünkü...
CHP'deki şaibeli kurultayın şifreleri çözülüyor! Eli boş gelen çanta ile çıkmış
Tadic transfere kefil oldu! Fener'e bir Sırp yıldız daha
G.Saray'dan çifte harekat! İşte o yıldızlar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan çifte harekat! İşte o yıldızlar
Cimbom'a Çizme'den sol bek!
ARA TATİL UZATILDI MI? Okullar ne zaman açılıyor?
ALES SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | ALES 3 saat kaçta başlıyor, bitiyor? 2023 ALES/3 kaç soru, kaç dakika?
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN 2023? | ÖKBYS sınav giriş belgesi sorgula
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | Gönül Dağı 114. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | Gönül Dağı 114. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle 01:53
Maç sonu Almanlardan flaş yorum: Deplasman gibi atmosfer! Maç sonu Almanlardan flaş yorum: Deplasman gibi atmosfer! 01:51
Maç sonu Almanlardan flaş yorum: Deplasman gibi atmosfer! Maç sonu Almanlardan flaş yorum: Deplasman gibi atmosfer! 01:51
Montella'dan galibiyet sözleri! "Türk milletinin ruhu..." Montella'dan galibiyet sözleri! "Türk milletinin ruhu..." 01:49
Montella'dan galibiyet sözleri! "Türk milletinin ruhu..." Montella'dan galibiyet sözleri! "Türk milletinin ruhu..." 01:49
Aile boyu Umre Aile boyu Umre 01:39
Daha Eski
Tadic transfere kefil oldu! Fener'e bir Sırp yıldız daha Tadic transfere kefil oldu! Fener'e bir Sırp yıldız daha 01:24
Bizim Çocuklar Panzerleri yıktı geçti! Bizim Çocuklar Panzerleri yıktı geçti! 01:18
VAR sonrası penaltı! Milliler bu golle öne geçti VAR sonrası penaltı! Milliler bu golle öne geçti 01:18
Fransa'dan tarihi fark! Fransa'dan tarihi fark! 01:18
Almanya eşitliği yakaladı! Almanya eşitliği yakaladı! 01:18
Salih Özcan gole çok yaklaştı! Direkleri salladı Salih Özcan gole çok yaklaştı! Direkleri salladı 01:18