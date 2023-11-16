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İlkay Gündoğan Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Son dakika Galatasaray haberleri: Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın İspanyol devi Barcelona'da forma giyen Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti. Tecrübeli futbolcunun menajeri İlhan Gündoğan, oyuncusunun sarı-kırmızılı transferiyle ilgili konuştu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 15:16
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İlkay Gündoğan Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Sezon öncesi kadrosuna kattığı yıldızlarla adından sıkça söz ettiren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İlkay Gündoğan Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Sarı-kırmızılıların Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan'ı transfer etmek istediği öne sürüldü.

İlkay Gündoğan Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Yönetimin Almanya'da oynanan Bayern Münih maçı öncesi yıldız futbolcu ve menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edilmişti.

İlkay Gündoğan Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

İlkay için Bayern Münih maçından önce hiçbir Galatasaraylı yönetici ile görüşmedim. Bu konuda hiçbir gelişme, görüşme ya da bize ulaşan bir şey olmadı.

İlkay Gündoğan Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Bunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bu haberlerin nasıl ortaya çıktığına da ne ben ne de İlkay anlam veremiyor.

İlkay Gündoğan Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

İlkay, Barcelona'da mutlu ve orada başarmak istediği hedeflere odaklanmış durumda." ifadelerini kullandı.

İlkay Gündoğan Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

İlkay Gündoğan bu sezon Barcelona formasıyla 17 maça çıktı.

İlkay Gündoğan Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Türk asıllı Alman yıldız, 1 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

İlkay Gündoğan Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

İlkay'ın Katalan ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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