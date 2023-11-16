İlkay Gündoğan Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Sezon öncesi kadrosuna kattığı yıldızlarla adından sıkça söz ettiren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sezon öncesi kadrosuna kattığı yıldızlarla adından sıkça söz ettiren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sarı-kırmızılıların Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan'ı transfer etmek istediği öne sürüldü.
Yönetimin Almanya'da oynanan Bayern Münih maçı öncesi yıldız futbolcu ve menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edilmişti.
İlkay Gündoğan'ın menajeri İlhan Gündoğan, 33 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transferi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"İDDİALAR ASILSIZ"
İlhan Gündoğan, basında yer alan Galatasaraylı yöneticilerin İlkay Gündoğan'ın transferi için kendisiyle görüştüğü yönündeki haberlerin asılsız olduğunu söyledi.
İlhan Gündoğan, yaptığı açıklamada, "İlkay'la ilgili birkaç gündür basında yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor.
İlkay için Bayern Münih maçından önce hiçbir Galatasaraylı yönetici ile görüşmedim. Bu konuda hiçbir gelişme, görüşme ya da bize ulaşan bir şey olmadı.
Bunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Bu haberlerin nasıl ortaya çıktığına da ne ben ne de İlkay anlam veremiyor.
İlkay, Barcelona'da mutlu ve orada başarmak istediği hedeflere odaklanmış durumda." ifadelerini kullandı.
İlkay Gündoğan bu sezon Barcelona formasıyla 17 maça çıktı.
Türk asıllı Alman yıldız, 1 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
İlkay'ın Katalan ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Deneyimli futbolcunun sözleşmesinde çift taraflı 1 yıl opsiyon da bulunuyor.
İlkay Gündoğan'ın güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.