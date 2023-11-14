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Adı Galatasaray'la anılıyordu! Emil Breivik'in menajeri İstanbul'a geldi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İsmi sarı-kırmızılarla anılan Norveçli orta saha oyuncusu Emil Breivik'in menajeri İstanbul'a geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 00:26
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Adı Galatasaray'la anılıyordu! Emil Breivik'in menajeri İstanbul'a geldi

Galatasaray, devre arası transfer çalışmaları kapsamında orta saha bölgesine takviye yapmak istiyor.

Tanguy Ndombele'den beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılılarda listede yer alan isimler arasında Molde forması giyen Emil Breivik yer alıyor.

Öte yandan Norveçli futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre Breivik'in menajeri Jim Solbakken İstanbul'a geldi. Solbakken "Şuan için takım ismi vermem doğru olmaz." dedi.

Norveçli futbolcuyla Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un da ilgilendiği iddia ediliyor.

Molde formasıyla Galatasaray'a karşı Şampiyonlar Ligi elemelerinde iki kez forma giyen Emil Breivik, Norveç Ligi'nde 26 maçta 7 kez fileleri havalandırırken, 6 kez de asist yaptı. Breivik, Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta 2 gol attı.

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