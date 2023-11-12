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GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 📺 | GS FB Kadın Futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kadınlar Süper Ligi'nde dev derbi heyecanı futbolseverleri bekliyor. Galatasaray Petrol Ofisi ile Fenerbahçe Petrol Ofisi karşı karşıya gelecek. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak müsabakaya yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 15:50 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 16:00
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GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 📺 | GS FB Kadın Futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kadınlar Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray Fenerbahçe maçı 12 Kasım Pazar günü saat 14:00'te FB TV ve GS TV'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 20 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00'da oynanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ CANLI İZLE

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ CANLI İZLE

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