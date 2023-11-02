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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da iki ayrılık birden! Devre arasında...

Son dakika Galatasaray haberleri... Hem ligde hem de Avrupa'da sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da iki yıldızın, ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edildi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 08:12
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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da iki ayrılık birden! Devre arasında...

Süper Lig ve Avrupa'da üst düzey mücadele sürdüren Galatasaray'ın bazı isimleri Avrupa kulüplerinin kıskacında.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da iki ayrılık birden! Devre arasında...

Davinson Sanchez'in gelişiyle yedek kulübesine mahkum olan Nelsson ve geçtiğimiz sezondan bu yana başarılı bir grafik çizen Sacha Boey'in adı sık sık transferle anılıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da iki ayrılık birden! Devre arasında...

İngiliz ve Fransız basını, iki futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılacağını iddia etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da iki ayrılık birden! Devre arasında...

İngiliz basınındaki habere göre; Tottenham, Galatasaray'dan Victor Nelsson'u kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da iki ayrılık birden! Devre arasında...

Genç oyuncunun da takımdan ayrılmak istediği belirtilerek transferin hızlıca yapılabileceği bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da iki ayrılık birden! Devre arasında...

25 yaşındaki stoper, bu sezon sarı-kırmızılı formayla toplamda 13 maçta görev aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da iki ayrılık birden! Devre arasında...

Nelsson'un Galatasaray'la olan sözleşmesi 2926 yılında sona eriyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da iki ayrılık birden! Devre arasında...

Danimarkalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 19 milyon euro...

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da iki ayrılık birden! Devre arasında...

Öte yandan Galatasaray'da transferin bir diğer gözde ismi Fransız sağ bek Sacha Boey oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da iki ayrılık birden! Devre arasında...

Sacha Boey ile ilgilenen birçok takım bulunduğu kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da iki ayrılık birden! Devre arasında...

Genç defans oyuncusunun adı Manchester United ve Arsenal olmak üzere önemli kulüplerle anılıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da iki ayrılık birden! Devre arasında...

Kamerun asıllı yıldız, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 19 karşılaşmada mücadele etti.

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