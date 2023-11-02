GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da iki ayrılık birden! Devre arasında...

Süper Lig ve Avrupa'da üst düzey mücadele sürdüren Galatasaray'ın bazı isimleri Avrupa kulüplerinin kıskacında.
Süper Lig ve Avrupa'da üst düzey mücadele sürdüren Galatasaray'ın bazı isimleri Avrupa kulüplerinin kıskacında.
Davinson Sanchez'in gelişiyle yedek kulübesine mahkum olan Nelsson ve geçtiğimiz sezondan bu yana başarılı bir grafik çizen Sacha Boey'in adı sık sık transferle anılıyor.
İngiliz ve Fransız basını, iki futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılacağını iddia etti.
İngiliz basınındaki habere göre; Tottenham, Galatasaray'dan Victor Nelsson'u kadrosuna katmak istiyor.
Genç oyuncunun da takımdan ayrılmak istediği belirtilerek transferin hızlıca yapılabileceği bildirildi.
25 yaşındaki stoper, bu sezon sarı-kırmızılı formayla toplamda 13 maçta görev aldı.
Nelsson'un Galatasaray'la olan sözleşmesi 2926 yılında sona eriyor.
Danimarkalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 19 milyon euro...
Öte yandan Galatasaray'da transferin bir diğer gözde ismi Fransız sağ bek Sacha Boey oldu.
Sacha Boey ile ilgilenen birçok takım bulunduğu kaydedildi.
Genç defans oyuncusunun adı Manchester United ve Arsenal olmak üzere önemli kulüplerle anılıyor.
Kamerun asıllı yıldız, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 19 karşılaşmada mücadele etti.
Sacha Boey bu maçlarda 1 de gol kaydetti.
Oyuncunun Galatasaray'la olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Sacha'nın güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro...