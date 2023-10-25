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Wanda Nara'dan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi hakkında flaş itiraf!

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantin basınına özel açıklamalarda bulundu. Nara'nın kendisi ve sarı-kırmızılıların golcü oyuncusuna dair yaptığı açıklamalar dikkat çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2023 Çarşamba 20:32 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 08:56
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Wanda Nara'dan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi hakkında flaş itiraf!

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantin basınına çok özel açıklamalarda bulundu.

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Wanda Nara'dan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi hakkında flaş itiraf!

"ÇOCUKLARIM GURUR DUYUYOR"

Çocuklarım yaptıklarımla gurur duyuyor. Bugün kızlarım Facetime'daki malemi izlediler ve kahkaha attılar. Bir annenin çocuklarına verebileceği en güzel örneğin işi olduğunu her zaman söylerim. 5 yaşımdan beri çalışıyorum.

Wanda Nara'dan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi hakkında flaş itiraf!

Kim hangi işi yaparsa onun yanında olacağımı hep söyledim. Çocuklarımızdan Valentino, Arjantin'de futbol oynuyor. Hayalinin peşinden gitmek için büyük bir fedakarlık yapıyor ve bu beni heyecanlandırıyor.

Wanda Nara'dan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi hakkında flaş itiraf!

Mauro Icardi ile nasılsınız?

Mauro çok mütevazi bir aileden geliyor. Bana çocukluğunda her zaman hiç parasının olmadığını ve yiyecek için avlandıklarını söylerdi. Bu yüzden çocukları için elinden geleni yapıyor. Mesela Iphone 15 çıkar çıkmaz hemen hepsine birer tane satın aldı. Onunla aramız çok iyi. Onu 12 yıldır tanıyorum.

Wanda Nara'dan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi hakkında flaş itiraf!

Bu çok uzun bir zaman ve günümüzde sürdürülmesi zor bir ilişki. O her zaman önceliğim olmuştur. Her şeyden önce Mauro'nun sahip olduğu kalbe ve onun ne kadar iyi bir insan olduğuna bakıyorum. Belki yaşlandıkça daha az kıskanç oluyorum. Birlikte olmak istediğin kişi, seninle birlikte olmak istemiyorsa hiçbir şey yapamayacağına inanıyorum.

Wanda Nara'dan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi hakkında flaş itiraf!

"BU CANIMI ACITIYOR"

Kadınların kötü niyetli bakışları canımı acıtıyor. Birbirimize daha empatik bakmalıyız. Kendimi dünyanın en güzel kadını gibi hissetmiyorum ama benim gibi başka bir kadının olmadığını da biliyorum. Kişilik ve iyi bir insan olmak sizi gerçekten farklı kılan şeydir.

Wanda Nara'dan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi hakkında flaş itiraf!

"MARADONA'YLA BİRLİKTE OLMADIM"

Maradona ile birlikte olduğum ve bunu her zaman inkar ettiğim konuşuluyor, bu saçmalık. Bilmiyorum, kontrol edilmeden, bana sorulmadan hakkımda birçok şey söyleniyor.

Wanda Nara'dan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi hakkında flaş itiraf!

Şu anda sağlığınız nasıl?

Sürekli gözlem altındayım. Tabii ki hastalığım hassas bir konuydu ama bunu duyuran Lanata'yı dava etmemeye karar verdim. Çünkü o bir gazeteci ve bu bilgiyi paylaşmak zorundaydı. Bunu öğrendiğimde şok olmuştum. Doktorların bunu bana neden söylemediğini sorguladım. Ölümü ve çocuklarımı düşündüm. Benim için zor bir dönemdi.

Wanda Nara'dan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi hakkında flaş itiraf!

"HAYAT BAZEN SİZİ SINIYOR"

Hayatın bazen sizi kendi bedeniniz üzerinden nasıl sınadığını görmek inanılmaz. Ailem bu durumdan çok etkilenmişti. Odamdan çıkmıyordum, bütün ailem büyük bir dayanıklılıkla yanımda oldu.

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