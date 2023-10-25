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Galatasaray haberleri: B. Münih'e karşı çarpıcı istatistik! 20 yıl sonra...

UEFA Şampiyolar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Bayern Münih'i ağırlayan Galatasaray, Alman devine ecel terleri döktürdü. Sarı kırmızılıların ilk yarıdaki müthiş performansı, Bayern Münih'e Devler Ligi'nde 20 yıl sonra bir ilk yaşattı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2023 Çarşamba 11:02 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2023 Çarşamba 12:21
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Galatasaray haberleri: B. Münih'e karşı çarpıcı istatistik! 20 yıl sonra...

Konuk takım, maçın son bölümünde Harry Kane ve Jamal Musiala ile bulduğu pozizyonları gole çevirince müsabakadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Galatasaray haberleri: B. Münih'e karşı çarpıcı istatistik! 20 yıl sonra...

Cimbom, özellikle karşılaşmanın ilk yarısında Alman temsilcisine zor anlar yaşattı.

Galatasaray haberleri: B. Münih'e karşı çarpıcı istatistik! 20 yıl sonra...

Mağlubiyete rağmen sarı-kırmızılıların ortaya koyduğu başarılı futbol istatistiklere de yansıdı.

Galatasaray haberleri: B. Münih'e karşı çarpıcı istatistik! 20 yıl sonra...

20 YIL SONRA...
Aslan, 16'sı ilk yarıda olmak üzere Bayern kalesine gönderdiği 20 şutta 4 isabet sağladı. Rakip ise 14 şutun 7'sinde hedefi tutturdu.

Galatasaray haberleri: B. Münih'e karşı çarpıcı istatistik! 20 yıl sonra...

2003-2004 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde bir maçın ilk yarısında Bayern Münih kalesine en fazla şutu atan takım Galatasaray oldu.

Galatasaray haberleri: B. Münih'e karşı çarpıcı istatistik! 20 yıl sonra...

GOL BEKLENTİSİ KARŞILIK BULMADI
Sarı kırmızılılar 3.07, Alman takımı ise 1.77 gol beklentisiyle oynadı.

Galatasaray haberleri: B. Münih'e karşı çarpıcı istatistik! 20 yıl sonra...

ETO'O'DAN SONRA ICARDI
Öte yandan panenka penaltısıyla gözlerin pasını silen Arjantili yıldız, sarı-kırmızılı formayla bu sezonki 15. golünü kaydetti.

Galatasaray haberleri: B. Münih'e karşı çarpıcı istatistik! 20 yıl sonra...

İcardi bu golle Şampiyonlar Ligi'nde 15 yıl sonra (2008-2009 sezonu) Samuel Eto'o'dan ardından hem Manchester United'a hem de Bayern Münih'e karşı gol atmayı başaran ilk santrfor oldu.

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