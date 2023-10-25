Galatasaray haberleri: B. Münih'e karşı çarpıcı istatistik! 20 yıl sonra...

Galatasaray, UEFA Şampiyolar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Rams Park'ta Bayern Münih'i ağırldı.
CİMBOM'DA SOL BEK HAREKATI! 💥
Galatasaray, UEFA Şampiyolar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Rams Park'ta Bayern Münih'i ağırldı.
CİMBOM'DA SOL BEK HAREKATI! 💥
Sarı-kırmızılılar, taraftarının desteğiyle birlikte Alman devine zor anlar yaşatsa da sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
8. dakika Kingsley Coman'ın golüne engel olamayan Galatasaray, rakibine Mauro Icardi'nin 30. dakikadaki panenka penaltısıyla karşılık verdi ve devreye 1-1 eşitlikle gidildi.
Konuk takım, maçın son bölümünde Harry Kane ve Jamal Musiala ile bulduğu pozizyonları gole çevirince müsabakadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Mağlubiyete rağmen sarı-kırmızılıların ortaya koyduğu başarılı futbol istatistiklere de yansıdı.
20 YIL SONRA...
Aslan, 16'sı ilk yarıda olmak üzere Bayern kalesine gönderdiği 20 şutta 4 isabet sağladı. Rakip ise 14 şutun 7'sinde hedefi tutturdu.
2003-2004 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde bir maçın ilk yarısında Bayern Münih kalesine en fazla şutu atan takım Galatasaray oldu.
GOL BEKLENTİSİ KARŞILIK BULMADI
Sarı kırmızılılar 3.07, Alman takımı ise 1.77 gol beklentisiyle oynadı.
ETO'O'DAN SONRA ICARDI
Öte yandan panenka penaltısıyla gözlerin pasını silen Arjantili yıldız, sarı-kırmızılı formayla bu sezonki 15. golünü kaydetti.
İcardi bu golle Şampiyonlar Ligi'nde 15 yıl sonra (2008-2009 sezonu) Samuel Eto'o'dan ardından hem Manchester United'a hem de Bayern Münih'e karşı gol atmayı başaran ilk santrfor oldu.