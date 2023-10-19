GALATASARAY HABERİ - Bahis davasında sıcak gelişme! Zaniolo'nun cezasını duyurdular

7 AY MEN VE 12 BİN 500 EURO PARA CEZASI ALDI

22 yaşındaki futbolcu, futboldan 7 ay men edildi ve 12 bin 500 euro para cezası aldı. Fagioli'nin ayrıca 6 ay boyunca tedavi olacağı ve 5 ay içinde düzenlenecek 10 halk bilgilendirme rehabilitasyon katılacağı da ifade edildi. Herhangi bir ihlal durumunda ise karar yeniden değerlendirilecek.