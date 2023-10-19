GALATASARAY HABERİ - Bahis davasında sıcak gelişme! Zaniolo'nun cezasını duyurdular

Newcastle United'da forma giyen Tonali ile Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Zaniolo, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında milli takımın Coverciano'daki tesislerinde sorgulanmıştı.
Newcastle United'da forma giyen Tonali ile Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Zaniolo, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında milli takımın Coverciano'daki tesislerinde sorgulanmıştı.
İki oyuncunun, milli takım sorumlusu Gianluigi Buffon eşliğinde polisle görüştüğü, ardından kamptan ayrıldığı basına yansımıştı.
Yasa dışı bahis iddiaları nedeniyle Juventus'ta forma giyen orta saha oyuncusu Nicolo Fagioli hakkında soruşturma açıldığı da duyurulmuştu.
Juventus'ta forma giyen Nicolo Fagioli ile başlayan, Nicolo Zaniolo ve Sandro Tonali'nin dahil edildiği yasa dışı bahis skandalında bir futbolcunun adı daha gündeme geldi.
Ülkede bahis skandalına karışan oyuncuların adını duyuran, ünlülerin fotoğrafçısı olarak bilinen Fabrizio Corona, kendi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, bahis skandalına karışan 4. futbolcunun İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da forma giyen Polonyalı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Nicola Zalewski olduğunu iddia etti.
ZANIOLO VE TONALI'NİN ELEKTRONİK EŞYALARINA EL KOYULDU
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, takım arkadaşı Sandro Tonali ile beraber İtalya Milli Takımı kampında polislerce ifadesi alınan Nicolo Zaniolo, yasa dışı olduğunu bilmediği bir platforma girdiğini ancak burada çevrim içi bazı iskambil oyunları oynadığını, maçlara bahis oynamadığını söyledi.
Adları soruşturmada geçen Zaniolo ve Tonali, İtalya Futbol Federasyonunun kararıyla milli takım kampından ayrılarak evlerine dönerken futbolcuların, telefon, tablet ve bilgisayarlarına da el konuldu.
Söz konusu aygıtlarda, futbolcuların yasa dışı bahse yönelik sohbetlerinin olup olmadığının araştırıldığı basına yansıdı.
FAGIOLI BAHİS OYNADIĞINI İTİRAF ETTİ
Ülkede gündemi sarsan futbolda yasa dışı bahis skandalında adı geçen ve soruşturulan ilk isim olan Juventuslu Nicolo Fagioli ise yargıyla anlaşma yoluna giderek bahis oynadığını kabul etti.
Corriere della Sera gazetesinin haberine göre 22 yaşındaki Fagioli, savcılığa verdiği ifadesinde, yasa dışı bazı sitelerde bahis oynadığını söyledi.
Bahis soruşturmasında adı geçen Juventuslu Nicolo Fagioli'nin cezası belli oldu.
7 AY MEN VE 12 BİN 500 EURO PARA CEZASI ALDI
22 yaşındaki futbolcu, futboldan 7 ay men edildi ve 12 bin 500 euro para cezası aldı. Fagioli'nin ayrıca 6 ay boyunca tedavi olacağı ve 5 ay içinde düzenlenecek 10 halk bilgilendirme rehabilitasyon katılacağı da ifade edildi. Herhangi bir ihlal durumunda ise karar yeniden değerlendirilecek.
Diğer yandan, adı yasa dışı bahis soruşturmasında geçen futbolcuların, kendi oynadıkları takımların maçlarına bahis yaptıklarına dair bir durumun tespit edilmesi halinde, kulüplerinin de ceza alma riskiyle karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.
İtalya'da yaşanan bahis skandalı gündem olurken, konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Nicolo Zaniolo'nun kısa süre içerisinde Torino Savcılığı tarafından sorgulanacağını açıkladı.
İtalyan yıldızın Savcı Manuel Pedrotta'ya ifade vereceği ve sorgunun bu haftanın sonuna doğru ya da önümüzdeki hafta gerçekleşeceği belirtildi.
Federal savcılığın Zaniolo'ya dava açmasına karşı oyuncunun bahis oynadığına yönelik herhangi bir delil toplayamadığı aktarıldı.
Nicolo Zaniolo da yaptığı açıklamada futbol üzerine bahis oynamadığını sadece yasa dışı olduğunu bilmediği bir site üzerinden Blackjack oynadığını belirtmişti.
Ayrıca Nicolo Fagioli ve Sandro Tonali'nin de sorgularında Nicolo Zaniolo'dan bahsetmedikleri öğrenildi.
Öte yandan gazete, Zaniolo'nun alacağı olası cezayı da açıkladı.
SADECE PARA CEZASI ALABİLİR
Haberde Nicolo Zaniolo'nun futbol üzerine bahis oynamadığı doğrulanırsa para cezası alacağı, sportif olarak iste hiçbir ceza almayacağı vurgulandı.