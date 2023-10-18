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Ergün: Martinez’i bırakın

G.Saray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, Mauro İcardi'nin tam bir fenomen olduğunu söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 06:50
Ergün: Martinez’i bırakın

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Ergün, "Galatasaray'a geldiğimden beri gördüğüm en güçlü oyunculardan biri. İtalya'da hepiniz İcardi'den daha düşük bir gol ortalamasına sahip olan Lautaro Martinez için çıldırıyorsunuz. İcardi en iyisi" dedi.

PRANDELLI BÜYÜK TAKTİSYEN

Cenk Ergün, Galatasaray'ın eski hocası Cesare Prandelli'nin de takımdan erken ayrıldığını ifade etti: Prandelli tanıdığım en büyük taktisyen, devre arası rakiplerin yaptığı planları bir bir tahtaya çizerdi, her durumu okuyabilirdi. Türk futbolunda fiziksel açıdan devrim yaratan kişidir. Erken ayrıldı ama onun kurduğu takım her şeyi kazandı.

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