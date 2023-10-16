GALATASARAY HABERİ - Dünya devinden Kerem Aktürkoğlu bombası! Yer yerinden oynayacak

Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk kupasını 23. kez müzesine götüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk kupasını 23. kez müzesine götüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.
Cimbom birçok dünya yıldızını renklerine bağlayarak büyük yankı uyandırdı.
Aslan; Icardi, Zaha, Ziyech, Tete, Angelino, Ndombele ve Sanchez gibi takviyelerle kadrosunu güçlendirdi.
Galatasaray'da yapılan takviyelerle birlikte kadroda düşünlmeyen bazı isimlerle de yollara ayrıldı.
Gelen ve giden oyuncular sonrası kadrosunu önemli ölçüde yenileyen sarı-kırmızılılarda bazı isimler, geçtiğimiz sezon gösterdikleri performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
Başta Boey ve Nelsson çok sayıda kulübün takibine girerken, Avrupa takımlarının takibinde yer alan isimlerden biri de Kerem Aktürkoğlu olmuştu.
TOTTENHAM'DAN KEREM'E KANCA
Hırvatistan maçında Kerem'i izleyen Tottenham fiyat araştırması yapmaya başladı.
İngiliz ekibi öncelikle menajeri Erkut Söğüt ile temas kurdu. Oyuncuyla ilgilendiklerini iletti.
Kerem'in aldığı maaşı, sözleşmesinde yer alan bonusları öğrendi.
Ayrıca Kerem'in kariyer planlamasında Premier Lig'in nasıl bir yer kapladığı hakkında bilgi aldı.
Londra ekibinin kısa bir süre içinde Galatasaray'la da görüşmesi bekleniyor.
Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıktı.
Milli futbolcu, 5 gol ve 7 asist kaydederek 12 gole direkt etki etti.
Kerem'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro.