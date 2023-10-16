Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Dünya devinden Kerem Aktürkoğlu bombası! Yer yerinden oynayacak

GALATASARAY HABERİ - Dünya devinden Kerem Aktürkoğlu bombası! Yer yerinden oynayacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna tam gaz devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yarıştığı iki kulvarda da istikrarlı bir performans sergileyen sarı-kırmızılılarda dikkat çeken isimlerin başında Kerem Aktürkoğlu geliyor. Dünya devi, milli takımda da başarılı bir performans sergileyen yıldız oyuncuyu Hırvatistan maçında izlerken, Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt ile de ilk temas kuruldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 10:01
GALATASARAY HABERİ - Dünya devinden Kerem Aktürkoğlu bombası! Yer yerinden oynayacak

Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk kupasını 23. kez müzesine götüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Dünya devinden Kerem Aktürkoğlu bombası! Yer yerinden oynayacak

Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.

GALATASARAY HABERİ - Dünya devinden Kerem Aktürkoğlu bombası! Yer yerinden oynayacak

Cimbom birçok dünya yıldızını renklerine bağlayarak büyük yankı uyandırdı.

GALATASARAY HABERİ - Dünya devinden Kerem Aktürkoğlu bombası! Yer yerinden oynayacak

Aslan; Icardi, Zaha, Ziyech, Tete, Angelino, Ndombele ve Sanchez gibi takviyelerle kadrosunu güçlendirdi.

GALATASARAY HABERİ - Dünya devinden Kerem Aktürkoğlu bombası! Yer yerinden oynayacak

Galatasaray'da yapılan takviyelerle birlikte kadroda düşünlmeyen bazı isimlerle de yollara ayrıldı.

GALATASARAY HABERİ - Dünya devinden Kerem Aktürkoğlu bombası! Yer yerinden oynayacak

Gelen ve giden oyuncular sonrası kadrosunu önemli ölçüde yenileyen sarı-kırmızılılarda bazı isimler, geçtiğimiz sezon gösterdikleri performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

GALATASARAY HABERİ - Dünya devinden Kerem Aktürkoğlu bombası! Yer yerinden oynayacak

Başta Boey ve Nelsson çok sayıda kulübün takibine girerken, Avrupa takımlarının takibinde yer alan isimlerden biri de Kerem Aktürkoğlu olmuştu.

GALATASARAY HABERİ - Dünya devinden Kerem Aktürkoğlu bombası! Yer yerinden oynayacak

TOTTENHAM'DAN KEREM'E KANCA

Hırvatistan maçında Kerem'i izleyen Tottenham fiyat araştırması yapmaya başladı.

GALATASARAY HABERİ - Dünya devinden Kerem Aktürkoğlu bombası! Yer yerinden oynayacak

İngiliz ekibi öncelikle menajeri Erkut Söğüt ile temas kurdu. Oyuncuyla ilgilendiklerini iletti.

GALATASARAY HABERİ - Dünya devinden Kerem Aktürkoğlu bombası! Yer yerinden oynayacak

Kerem'in aldığı maaşı, sözleşmesinde yer alan bonusları öğrendi.

GALATASARAY HABERİ - Dünya devinden Kerem Aktürkoğlu bombası! Yer yerinden oynayacak

Ayrıca Kerem'in kariyer planlamasında Premier Lig'in nasıl bir yer kapladığı hakkında bilgi aldı.

GALATASARAY HABERİ - Dünya devinden Kerem Aktürkoğlu bombası! Yer yerinden oynayacak

Londra ekibinin kısa bir süre içinde Galatasaray'la da görüşmesi bekleniyor.

GALATASARAY HABERİ - Dünya devinden Kerem Aktürkoğlu bombası! Yer yerinden oynayacak

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıktı.

GALATASARAY HABERİ - Dünya devinden Kerem Aktürkoğlu bombası! Yer yerinden oynayacak

Milli futbolcu, 5 gol ve 7 asist kaydederek 12 gole direkt etki etti.

GALATASARAY HABERİ - Dünya devinden Kerem Aktürkoğlu bombası! Yer yerinden oynayacak

Kerem'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Muslera'dan Türkiye paylaşımı!
Cimbom'dan Devler Ligi operasyonu!
Beyoğlu'nda elektrik ne zaman gelecek? (16 Ekim 2023)
Beylikdüzü'nde elektrik ne zaman gelecek? (16 Ekim 2023)
Beşiktaş'ta elektrik ne zaman gelecek? (16 Ekim 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko'nun rakibi Panathinaikos! F.Bahçe Beko'nun rakibi Panathinaikos! 10:46
Grup kuraları hangi gün çekilecek? Grup kuraları hangi gün çekilecek? 10:43
Muslera'dan Türkiye paylaşımı! Muslera'dan Türkiye paylaşımı! 10:40
ZTK'da kura çekimi tarihi belli oldu! ZTK'da kura çekimi tarihi belli oldu! 10:24
SAN MARİNO DANİMARKA maçı hangi kanalda? SAN MARİNO DANİMARKA maçı hangi kanalda? 10:23
Cimbom'dan Devler Ligi operasyonu! Cimbom'dan Devler Ligi operasyonu! 10:22
Daha Eski
KUZEY İRLANDA SLOVENYA maçı hangi kanalda? KUZEY İRLANDA SLOVENYA maçı hangi kanalda? 10:20
FİNLANDİYA KAZAKİSTAN maçı hangi kanalda? FİNLANDİYA KAZAKİSTAN maçı hangi kanalda? 10:16
LİTVANYA MACARİSTAN maçı hangi kanalda? LİTVANYA MACARİSTAN maçı hangi kanalda? 10:11
SIRBİSTAN KARADAĞ maçı hangi kanalda? SIRBİSTAN KARADAĞ maçı hangi kanalda? 10:07
MALTA UKRAYNA maçı hangi kanalda? MALTA UKRAYNA maçı hangi kanalda? 10:01
Gururluyum Gururluyum 01:30